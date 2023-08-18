«Ловили на себе откровенно недружелюбные взгляды» 7 18.08.2023, 12:41

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Российские туристы рассказали о шоке от поездки в Беларусь.

Поток туристов из РФ в нашу страну в связи с войной и реакцией на нее в мире продолжает расти. Чему радуются и чем остаются недовольны россияне во время визитов в Беларусь?

«Салідарнасць» изучила, какими впечатлениями от поездки в нашу страну за последние полтора года россияне поделились в сети.

«Валюту своей старшей сестры беларусы ценят намного дешевле, чем валюты западных стран»

Многие российские туристы посетили Беларусь впервые.

– В силу того, что в нормальные места для путешествий сейчас трудно попасть или невыгодно (к примеру, шенген выдают сейчас только на длительность поездки и т.д.), поэтому решили ехать в Беларусь, – написал один из визитеров.

Еще одно откровение от российского туриста:

– Мы всегда стараемся ездить в санатории раз в год весной или осенью, летом обычно на море. Раньше посещали в целях лечения Литву, Эстонию, Чехию или Словакию. Сейчас тоже есть варианты поехать в эти страны для лечения (по приглашению), визу оформляют в агентстве за три дня, но мы побоялись. Неизвестно какое сейчас там отношение к россиянам.

В большинстве отзывов россияне пишут, что поездка в Беларусь им понравилась. Направления традиционные – санатории, Минск, Брест, Гродно, Несвиж и Мир. И, естественно, находятся те, кто целенаправленно едет на «Линию Сталина».

– Толпа мальчишек и девчонок выбежала на поле, где велось сражение, и все дружно стали собирать гильзы. Милиция их гоняла, но как только она ушла, все опять побежали в поисках трофея. Мой сын даже как-то умудрился залезть в ДОТ и там найти гильзу, явно не с сегодняшнего боя. Искали охотно даже взрослые. Сразу после реконструкции сражения афиша мероприятия предлагает катание на танках и полеты на вертолетах. Оплата за эти услуги вполне приемлема, учитывая особенность аттракционов. Но вот очереди такие, что голова ходит кругом, – описал свою поездку на «Линию Сталина» один из россиян.

Традиционно туристы хвалят чистоту в белорусских городах, качество продуктов, доброжелательность людей. Но и негативных впечатлений хватает.

Во многих отзывах россияне радуются, что в Беларуси можно расплатиться картой «Мир», и негодуют по поводу «ужасного» и «грабительского» курса при обмене наличных в обменниках.

– Вот тебе и союзнички — валюту своей старшей сестры и союзной республики беларусы ценят намного дешевле, чем валюты западных стран, которые обложили Беларусь своими санкциями, – написал один из россиян.

«ВСЕ есть – от Зары до Лего»

После ухода западных брендов из России часть россиян приезжает в Минск на шопинг.

– ВСЕ есть – от Зары до Лего. ТЦ свободные, мало покупателей (только в Заре примерочные были заняты и пришлось подождать, но быстро освобождаются) – от этого приятно шопиться. Выбор так себе – но все же есть. Мы прилично подшопились, в итоге поездку нельзя назвать бюджетной никак, – написала россиянка Анна.

В целом ожидания насчет низких цен в Беларуси у нее не оправдались:

– Все говорят, что цены ниже, чем в Москве, мы ходили в дорогие и так называемые «пафосные» места – и не заметила разницы. В обычных пабах и кафешках – по сути, разница с московскими невелика.

Другой россиянин написал:

– Говорил с местным мужиком в отеле, он жаловался, что раньше цены были очень комфортные, и москвичи сметали с полок любые товары без разбора. Нынче ценники сильно выросли — москвичам уже не так комфортно. А как теперь жить местным — совсем неясно. Со стороны беларусское социалистическое чудо выглядит очень привлекательно, но не все аборигены довольны своей жизнью.

«Пару раз ловили на себе откровенно оценивающе-недружелюбные взгляды»

Интересный отзыв оставил Николай, который побывал в Минске. Приведем несколько цитат из его впечатлений.

«Не знаю, правильно ли писать о всех белорусах, но, увидев минчан, попробую высказать свое мнение. Таких зажатых и закрытых людей я не видел нигде! Сначала подумал, что народ просто скромный, в особенности, по сравнению с Москвой. Но нет — именно зажатый…

Мое мнение — так выглядят люди, живущие не очень простой жизнью, как в материальном, так и в ментальном смысле. Заработки здесь, как я понял, у большинства достаточно скромные даже по российским меркам, и что-то поменять возможно только покинув страну и уехав на заработки».

«Недовольство жизнью людьми видно! Не хочется писать про политику, тем более что в ситуации в РБ не сильно разбираюсь, но счастливыми внешне жителей Минска не назовешь. В общении люди «фильтруют» разговор, и это заметно».

«Отношение к приезжим, имею в виду к русским, в целом доброжелательное. Пару раз ловили на себе откровенно оценивающе-недружелюбные взгляды. Имел место неприятный инцидент, утром сделал замечание двум молодым людям за соседним столиком за нецензурную брань, ребята с утра уже употребляли что-то алкогольное. Началось с безобидного и вполне адекватного в той ситуации замечания, закончилось предложением незамедлительно «убыть в Россию» (я им не представлялся, но как-то определили, что русский)».

«Выпивающих людей стало больше, соглашусь. Прямо как-то в глаза бросается. Очень доступен алкоголь. Мало того, что стоит недорого, так и практически во всех, буфетах, кинотеатрах и т.д. продается с совсем небольшой наценкой».

Кстати, на том же форуме, где был оставлен этот отзыв о поездке в Минск, россияне жалуются на то, что в Беларуси их напрягает «свядомая» молодежь.

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