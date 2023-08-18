Как выглядят бюджетные сталинки в самом центре Минска 18.08.2023, 12:51

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Есть и за 70 тысяч долларов.

Нечасто о сталинках приходится говорить как о бюджетном жилье, особенно если речь идет о квартирах в центре. В этом случае приходится дорого платить за местоположение, несмотря на состояние квартиры. Realt подобрал из базы варианты трех квартир в домах сталинской эпохи до ста тысяч долларов. Все они находятся в самом центре Минска — на проспекте Независимости.

Студия около «Зерна» на проспекте

Сталинка-студия по адресу Независимости, 46б. Это дом, который находится за кофейней «Зерно», между станциями «Площадь Якуба Коласа» и «Площадь Победы». До обеих станций можно дойти минут за 7.

Квартира находится на последнем четвертом этаже. Общая площадь — 56 «квадратов», жилая — 30. Кухня совмещена с гостиной. В зоне кухни на полу лежит плитка, в зоне гостиной и в спальне — ламинат. Полы с подогревом. Электрика и сантехника во всей квартире заменены.

Отдельная комната — спальня площадью 10 «квадратов». Здесь стоит двуспальная кровать.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена душевая кабина, есть стиральная машина и шкаф для хранения.

Стоимость — 95 тысяч долларов (1 696 долларов за «квадрат»).

Однушка рядом с Белгосфилармонией

Квартира в доме по соседству, но ближе к Филармонии. Адрес — Независимости, 46А.

Это третий этаж четырехэтажного дома. В квартире 36 метров общей площади, жилых — 18. Ремонт в квартире старый, но выглядит она любопытно: паркет елочкой, большой книжный шкаф, много картин. Кухня занимает 9 квадратных метров.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 70 тысяч долларов (1 926 долларов за «квадрат»).

Двушка около «Купаловской»

Двухкомнатная квартира на Независимости, 16, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Купаловская».

Квартира находится на третьем этаже пятиэтажки. В ней 58 «квадратов» общей площади, 31 — жилые. Кухня занимает 11 квадратных метров — для сталинки это большая площадь. На кухне есть выход на застекленный балкон.

В гостиной и спальне на полу лежит паркет. Ремонт в квартире продавец называет удовлетворительным.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 99 700 долларов (1 716 долларов за «квадрат»).

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