«Я трепетала от радости, когда мне писали отзывы и даже звонили с благодарностью» 18.08.2023, 13:18

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Как белоруска основала производство женской одежды.

Анна Иванова прошла большой путь от лекальщицы до создательницы собственного бренда одежды MarSo. Карьерная лестница оказалась крутой и покорялась с трудом, но мотивация героини была сильнее любых жизненных трудностей. О том, как запустить линию одежды с собственным производством, Анна рассказала Myfin.by.

Переезд, потеря мужа и поиск работы

– В легкой промышленности я работаю с 2008 года. После окончания Минского государственного технологического колледжа по специальности «модельер-конструктор» я начала работать на брестской фабрике, где проходила практику лекальщицей.

Спустя год ушла в декрет, но по вечерам начала шить дочке маленькие вещи. Меня так это затянуло, что появилось желание создавать все больше и больше. Во время декретного отпуска мы с мужем переехали из Бреста в Пинск.

Мою мечту создавать детские вещи вскоре пришлось поставить на паузу. Мы узнали о тяжелом заболевании мужа – лейкозе.

Изначально я не приняла его болезнь всерьез, так как была уверена, что молодой и крепкий мужчина справится с этим недугом. Однако я потеряла мужа… И в 24 года осталась одна с маленьким ребенком в общежитии, в чужом городе, без знакомых и родителей. С очереди на квартиру в его организации нас сняли даже без предупреждения, просто поставили перед фактом.

После пережитого стресса я начала искать работу, хоть и получала пособие по потере кормильца. Я хотела как-то выбраться из этой ямы, нашла подработку на дому. Весь день посвящала ребенку, а ночью вспоминала все, чему научилась в колледже.

Путь от лекальщицы до основательницы бренда

Через месяц после смерти мужа я потеряла лучшую подругу, которая жила в другой стране. Несмотря на всю боль и стресс, я начала внушать себе и верить, что ушедшие из жизни близкие мне помогают: мой папа, муж и лучшая подруга.

Даже сейчас не понимаю, как все так быстро закрутилось. Меня начали приглашать на работу то в одну компанию, то в другую, предлагая хорошие условия. Я могла выбирать. Вместе с этим менялись и записи в трудовой: от лекальщицы до модельера-художника.

На последней работе я познакомилась с нынешним мужем. Через несколько лет мы решили создать свой бизнес. В этом нам очень помогли его родители. Я благодарна им за то, что они в меня поверили.

На самом старте основания бизнеса я узнала, что жду второго ребенка. Но мы с мужем решили не останавливать наше дело.

Детские вещи я побоялась создавать из-за усложненных сертификаций. В этом деле мне не с кем было посоветоваться, поэтому решила начать с женской одежды, а в дальнейшем вернуться к детской коллекции. Название пришло к нам практически сразу: мы объединили имена двух дочерей, и получилось MarSo (Мария и София). Зарегистрировала ИП и начала работу.

Около $10 000 на открытие бизнеса

Всего на открытие бизнеса ушло около $10 000. С деньгами помогли родители. Для организации собственного производства приобретались швейные машинки, которые стоили по $200-250 (у меня их 5), закройный стол, стулья, ножницы и всякие мелкие инструменты. Утюг со столом обошлись в $500. В мини-цехе мы оказывали услугу по пошиву, не меняя цену изделия (могли внести изменения в лекала, сделать короче/длиннее, убрать бока или, наоборот, добавить). Расходы на аренду были небольшими – около 400 рублей вместе с коммунальными услугами.

Больше всего пришлось потратить на аренду магазина в торговом центре, так как под заказ делалось оборудование из металла, а для декора везли стабилизированный мох из Питера. На все ушло около 2000 рублей. Офлайн-магазин мы открыли в марте 2020 года, как раз тогда, когда улицы опустели из-за пандемии. Но клиенты все равно были.

Тандем с коллегой, открытие/закрытие магазина и выход на Wildberries

Через год в Пинске открылся торговый центр. Вместе с бывшей коллегой решили объединяться, чтобы проще было платить аренду. У нее был магазин женского белья, у меня – женские платья и классические костюмы.

Этот тандем оказался очень удачным, так как часто женщины шли за платьем и покупали под него белье (и наоборот). Начало было очень хорошим, я понадеялась отдать накопленные долги. Но со временем в торговом центре становилось все меньше и меньше людей. Многие арендаторы начали съезжать.

Время шло, я принимала заказы, но они не окупали затраты. Тогда я решилась полностью закрыть магазин.

Но клиенты не давали мне опустить руки, хотя, если честно, иногда хотелось все бросить. Я трепетала от радости, когда мне писали отзывы и даже звонили с благодарностью. Именно в такое моменты понимала, что все не зря. Несколько раз меня приглашали на мероприятия, посвященные «Неделе моды» в Пинске. Еще я стала ездить в Минск на выставки, о нас начали узнавать за пределами города, в котором жила.

Тогда и решила, что пора выходить на маркетплейс Wildberries. Попала я туда бесплатно, тогда еще не требовались обязательные взносы. Первая же проблема, с которой столкнулась, – это количество. Я привыкла шить для магазина один размерный ряд. Таким же образом выставляла его и на маркетплейсе. Но, когда выкупают 2-3 единицы и остается в карточке 1-2 модели с одним размером, она автоматически падает вниз, что приводит к снижению продаж. Теперь осенью мы сокращаем количество моделей и увеличиваем количество единиц.

Сейчас средний чек на покупку составляет около 120 рублей. Деньги, которые появляются, идут на заработные платы сотрудников и новые ткани. Тем более сейчас, когда офлайн-магазин закрыт, все поменялось. Продаж стало меньше, но осенью, с учетом крупных заказов, чистая прибыль должна составить около 2000 рублей в месяц.

О тканях и заказах

Сейчас у нашего бренда крупный заказ от школы, и только теперь я надеюсь отбить вложения в создание бренда. В команде у меня 3 человека: закройщик и две швеи. На работе я могу находиться с утра до вечера. Но если младшая дочь болеет, то выхожу только после обеда, когда муж меня может сменить. На аренду с коммунальными платежами в государственном учреждении платим около 500 рублей. Зимой эта сумма увеличивается.

Ткани я выбираю в магазинах и на заказ. Цены на них – от 14 до 30 рублей за метр. Самый дорогой материал – это лен, еще очень затратно обошлась новогодняя коллекция из европейских тканей. Каждый рулон материала стоит от 700 рублей, сколько их было за все время – не счесть. Если покупать оптом, то стоимость будет ниже, но такое количество ткани использовать сложно. В общем, если бы не подушка безопасности – закрылась бы через год.

Продвижение и сезонность бизнеса

Рекламу делаю через блогеров по бартеру и даю таргетированную рекламу в Instagram. Но не часто и не регулярно: трачу на это около $5 один раз в 2-3 месяца. Учитывать нужно и расходы на фотосессии, фотографа, аренду студии, гонорар модели, визажиста. В общей сложности одна фотосессия обходится примерно в 200 рублей.

Изначально модель искали среди знакомых, чтобы сэкономить, сейчас пробую фотографировать одежду на себе.

Сезонность в легкой промышленности, конечно же, есть. Самое продуктивное время для меня – это август-сентябрь и предновогодние праздники. Когда был офлайн-магазин, я могла за эти месяцы отбивать долги, накопившиеся за простой (ноябрь-октябрь) и высокую оплату аренды. Я считаю своей большой ошибкой задержку в сезоне. Когда многие крупные фирмы летом шьют зимнюю или вообще летнюю одежду на следующий год, я начинаю шить осеннюю. Но все это легко исправить.

О мечтах шить детскую одежду

Снова открывать офлайн-магазин не планирую. По крайней мере точно не в Пинске. Сейчас в моих планах вернуться к моей мечте и посвятить время детской одежде. Начну с того, что наш бренд будет создавать Family look для мамы и дочки, а дальше посмотрим. Для меня главное – это поддержка мужа и детей. Старшая дочка говорит, что часто видит мои вещи на учителях в школе и на прохожих на улице. Это не может не вдохновлять. Я знаю и верю, что у меня все получится.

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