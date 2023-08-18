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В Госдуме РФ странно прокомментировали атаку дронов на Москву

  • 18.08.2023, 13:25
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В Госдуме РФ странно прокомментировали атаку дронов на Москву
иллюстративное фото

Правительственный комплекс назвали «хорошим ориентиром» для беспилотников.

В российской государственной думе заявили, что атакам на Москву якобы не стоит удивляться. А бизнес-центр «Москва-сити» там назвали «хорошим ориентиром» для беспилотников.

Соответствующее заявление выдал глава комитета госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «Специальная операция – не надо ничему удивляться», – сказал он пропагандистам московского издания MSK1.

Более того, в ответ на вопрос, почему «Москва-Сити» уже третий раз становится целью атак, Картаполов заявил, что бизнес-центр – якобы «хороший ориентир» для БПЛА.

«Понимаете, «Москва-Сити» – хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотником», – выдал российский генерал-полковник.

Около 4 утра 18 августа в Москве прогремели взрывы. Их было слышно около «Москвы-Сити» в районе башен «Эволюция» и «Федерация». Там расположены офисы трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры.

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