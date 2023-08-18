Голос путинской пропаганды: Николая Баскова разоблачили 18.08.2023, 13:39

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Стало известно, кто помогал разбогатеть кремлевскому певцу.

Это один из самых контроверсионных персонажей русского шоу-бизнеса. Его биография – история человека, который стремится к успеху любой ценой. У Николая Баскова раздутая самоуверенность, откровенно хамит журналистам и презирает своих слушателей. В ряду с Лепсом и Шаманом Басков стал рупором кремлевской пропаганды.

Аналитики агентства Molfar рассмотрели многочисленные примеры его публичной поддержки российской агрессии: выступления на оккупированных территориях, финансовую поддержку военных действий против Украины и публичные антиукраинские высказывания.

Голос Кремля: Басков как инструмент русской пропаганды

Сегодня такие люди как Лепс, Шаман и Басков не только выражают свою поддержку террористическому российскому режиму, но и дают на войну деньги. В этом смысле отношение к войне – только вершина айсберга. Каждый гражданин России, на свой манер, несет ответственность за эту войну.

Николай Басков с 2017 года внесен в базу сайта Миротворец. Он пропагандировал русский фашизм, посягательство на суверенитет и целостность Украины и поддержал аннексию Крыма. Въезд в Украину ему был запрещен.

В 2019 году после избрания Владимира Зеленского президентом Украины Басков опубликовал пост в Instagram. Выразил надежду возобновить свои концерты в Украине, вероятно, из-за финансовых трудностей (об этом расскажем дальше). В этом посте он также поделился общей фотографией с Владимиром Зеленским.

Правда, за следующие три года артист «забыл» о своих поклонниках в Украине. 25 февраля 2022 года в своем Instagram Николай Басков опубликовал пост в поддержку действий России и Путина. Соцсеть обозначила сообщение как содержащее ложную информацию. По состоянию на июль 2023 г. эта публикация собрала 358k лайков.

Аналогичные посты также разместили блогер Курбан Омаров, телеведущая Алла Давлатова, дирижер Алексей Хадорченко (1, 2, 3). Вероятно, это заказная публикация от администрации президента России.

В течение 2022 года Басков постил еще несколько пропагандистских постов. Один из них содержал текст «za мир» с русской георгиевской лентой, «зеткой» и подписью «мне не стыдно быть россиянином». Такое же изображение ранее, в январе 2022 года, размещал актер Владимир Машков, что снова может указывать на заказной характер этой публикации.

Позже, в сентябре того же года, Басков спел на Красной площади песню «Поклонимся великим тем годам» на «митинге в поддержку возвращения Новороссии» (квазиобразования, которого на самом деле не существует). Впоследствии в его instagram появился очередной пропагандистский пост. А уже к концу 2022 года российский певец пожертвовал 1 млн рублей для семей российских военных.

Свою поддержку российской агрессии Николай Басков продолжил и в 2023 году. Так в июне на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге, Басков пообещал выплатить 1 млн рублей за каждый выведенный из строя танк Leopard, находящийся на вооружении армии Украины.

Впоследствии к этой инициативе присоединился певец Юрий Антонов (его Inst, +79852108588, litovchenko55@inbox.ru).

Басков и Лепс на вечеринке в Санкт-Петербурге

Автор идеи, как сообщает издание «Фонтанка», владелец холдинга «Русская медиагруппа», бывший основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев.

Может показаться, что Басков всего лишь «продался» Кремлю с началом полномасштабной войны России против Украины. Но его пропагандистская «шарманка» звучала в Украине и раньше.

Во время выборов 2004 года Николай Басков выступал в Украине в поддержку тогдашнего кандидата в Президенты Украины Виктора Януковича. А тогда сторонников оппонента – кандидата Виктора Ющенко – призвал «валить к себе в Америку». Далее Басков высказался следующим образом:

«Правительство и президент России не позволят поставить Украину на колени перед Америкой».

После подобных заявлений Николай Басков получил звание Народный артист Украины.

Вопрос о том, лишен ли Басков этого звания остается открытым до сих пор. В марте 2022 года профильный комитет Верховной Рады принял решение о лишении 8 российских исполнителей вместе с Басковым этого звания. Но в январе 2023 года тогдашний министр культуры Ткаченко сказал, что подобных законов не существует, но добавил: «Я думаю, что такого рода законы – это вопрос недель». По состоянию на июль 2023 г. текст соответствующего решения не найден.

Что по вокалу у Баскова?

Начнем наш разбор с того, чем Басков больше всего гордится – его голос. В этом случае оказывается, что существует множество профессиональных певцов и музыкальных критиков, которые называют его плохим певцом.

Как вспоминает оперная певица Монсеррат Кабалье, учившая Баскова, он не знал классических оперных партий. Это при том, что на момент, когда они познакомились, Басков уже несколько лет работал в «Большом театре» Москвы. Ей пришлось учить Николая заново. Сам певец утверждает, что Кабалье «развязала ему голос». При этом жалуется, что она била его палкой, потому что он не мог правильно петь.

Коллеги Баскова не слишком любезно высказывались об артисте. Так вокалистка нижегородского театра оперы и балета Татьяна Хахлова, работавшая там при Баскове, утверждает, что в его голосе нет яркости. Баскова, по словам певицы, плохо слышно из зала, и он не может перепеть оркестр.

Музыкальный критик Сергей Соседов также негативно высказывался об вокальных способностях Баскова. Говорит, что у него нет полутонов, оттенков и динамики.

Критики указывают на однообразную стилистику его песен. И, видимо, чтобы изменить это, Басков решил петь песни на стихи российского миллиардера, президента компании «Роснефть» Михаила Гуцериева: «Большая любовь», «Любовь бессмертна», «Я подарю тебе любовь», «Любовь – не слова», « Вишневая любовь», «Я не вернусь в любовь», «Сердце на сердце», «Два венчика на карете», «С Днем рождения!», «Страна за нами, и мы победим!», «Твои глаза маренго» , «Ночь счастливых надежд».

Связи с преступниками и финансовые проблемы

В финансовых вопросах Николай показывает полное отсутствие принципов. Ему безразлично от кого брать деньги. Даже если эти деньги идут от лиц связанных с преступностью – главное получить больше и быстрее.

В январе 2019 года Николай выступал на дне рождения бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» и так называемого «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова в Карачаево-Черкесии. Зарегистрированы перелеты Баскова на мероприятие: 18 января из Москвы в Минеральные Воды и возвращение на следующий день.

На этом мероприятии Николай Басков был ведущим и пел, за что получил 120 тыс.евро. Согласно статье, на гонорар для Николая скидывались гости, а один из самых больших взносов внес руководитель отдела прокуратуры Карачаево-Черкесии Зураб Афаунов. Вскоре после празднования, именинник Арашуков был задержан по подозрению в хищении 30 млрд руб у «Газпрома», создании организованной преступной группировки. Затем его с сыном обвинили в убийстве двух человек и приговорили к пожизненному заключению.

Но, похоже, денег от преступников Баскову хватило ненадолго. В июне 2020 года появилась информация, что Николай испытывает финансовые трудности из-за запрета выступлений и корпоративов в результате пандемии COVID-19 и карантинных мер. Он продал драгоценности и квартиру в Москве. Согласно слухам, ему помог состоятельный покровитель. В мае и июне 2020 года его индивидуальное предприятие получило государственную финансовую поддержку, сумма неизвестна.

«Королевская гора», где исчезают деньги

В октябре 2020 года вместе с актрисой Александрой Яковлевой основал ООО «Королевская гора», специализирующееся на производстве кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ.

Яковлева стала режиссером фильма «Князь» (речь идет о князе Александре Невском). Фильм снимался в Забайкальском крае. В 2021 году местный губернатор выделил 5 млн рублей на производство фильма. Согласно сообщению администрации края, один эпизод снимался в мае 2021 года в течение 5 дней. Смонтированные материалы были отправлены в фонд Забайкальщины.

В апреле 2021 года режиссера Александру Яковлеву вывели из состава учредителей «Королевской горы». Ровно через год режиссер умерла. Позже художник по костюмам заявила, что за работу над фильмом ей не выплатили 542,5 тысяч рублей.

В министерство культуры России не поступала заявка на получение прокатного удостоверения на фильм «Князь». Дальнейшая судьба картины неизвестна. А уже в декабре 2022 года начался процесс ликвидации компании «Королевская гора». Таким образом, она просуществовала два года.

Как брак с дочерью олигарха улучшил финансовое состояние Баскова?

Николай Басков происходит из семьи русского кадрового военного и учительницы математики. С детства занимался музыкой и в 1989 году окончил музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Впоследствии переехал в Москву, где работал с композитором Александром Морозовым, который в одном интервью отмечал: «Баскову удалось найти состоятельного спонсора». Действительно, настоящий взлет карьеры певца произошел после знакомства с миллиардером Борисом Шпигелем. Также фигурировал близкий друг Шпигеля, музыкальный продюсер Рашид Дайрабаев.

«На сцену выплыло что-то бесполое, полностью в белом. Мы вместе с Женей, женой Шпигеля, чуть со смеху не упали. И вот это что-то выдало песню «Памяти Карузо»… После этого концерта Борис спрашивал меня, как человека из шоубизнеса, мое мнение о том, что я видел. Я был очень лаконичен и сказал, что эта ниша свободна и он может занять ее при хорошем инвестировании денег, при отличном менеджменте. Тогда Борис Исаакович предложил мне стать исполнительным продюсером», – говорит Рашид Дайрабаев о выступлении Баскова.

Рашид Дайрабаев (бывший продюсер Баскова), заявляет, что работу в «Большом театре Москвы» этот певец также получил из-за влиятельных друзей. Вроде бы в Москву Николая Баскова пригласил его любовник из Новосибирска, который был руководителем «Клуба друзей Большого театра».

В период с 2000 по 2003 год Борис Шпигель активно вкладывал деньги в продвижение Баскова. Эти инвестиции проводили через ООО «Продюсерская компания «МСК». За три года Баскову выплатили только от этой компании – 967 400 рублей (1, 2, 3).

В 2002 году впервые прозвучала «шарманка» Николая Баскова. Впоследствии она звучала почти на каждой радиостанции. Тогда широкая публика познакомилась с его творчеством. Заработки певца стремительно росли. По воспоминаниям Александра Мороза, Шпигель не жалел денег на Николая: оплачивал режиссеров, художников для клипов и концертов, а также ротацию клипов на телевидении.

Сам Басков поначалу получал 40% от гонорара, еще 40% уходили Шпигелю, 20% – продюсеру Дайрабаеву. За выступление на концерте Николай получал от 6 тысяч долларов. Но, похоже, этого артисту было мало.

Согласно интервью бывшего продюсера, Басков начал ухаживать за дочерью Шпигеля. Она ответила взаимностью, а после женитьбы Николай попросил отдать ему 80% доходов, оправдываясь тем, что деньги нужны на «молодую семью».

Карьера и бизнес

Имея новые влиятельные знакомства и первые серьезные деньги Басков, похоже, принял решение открыть свой бизнес. Уже в 2003 году артист зарегистрировал индивидуальное предприятие. Сразу заключил госконтракт на сумму 4,5 млн рублей. Правда, на этом его выдающиеся бизнес-успехи заканчиваются.

С 2005 года попытался создать собственное шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым».

Неожиданный поворот произошел в 2007 году, после того как Басков дал скандальное, «пьяное» интервью изданию Rolling Stone. Оно началось с фразы Николая «я выпью за ваш счет», а закончилось его разводом. В том, как Басков пьет, между ним и Лепсом оказывается много общего.

«Я получил приглашение поучиться в самый главный музыкальный институт – Julliard School. Но я от этого отказался, остался в России. Поэтому сейчас я не работаю официантом в Америке, а выпиваю с вами. Так что давайте выпьем за страну, которая дала нам возможность сидеть на Красной площади в ресторане и выпивать», – Николай Басков, в интервью журналу Rolling Stone

Следующая фраза, вероятно, стала переломной, ведь пьяный Басков, вероятно, забыл что миллиардер Шпигель и продюсер Дайрабаев – друзья.

Через год после этого интервью Николай Басков расстался со своей женой, а семья Шпигелей перестала его поддерживать. Баскову запретили видеться со своим сыном.

Что касается его личных бизнес-инициатив и карьеры телеведущего — не все складывалось удачно и здесь. Хотя Басков пробовал активно расширять сферу собственной деятельности. В начале 2012 года стал ведущим проекта «Брачное агентство Николая Баскова» на канале «Россия-1». В мае того же года это шоу закрыли. Продюсер оправдывается — это, казалось бы, из-за болезни Баскова, но говорят, что из-за низких рейтингов.

Откуда деньги?

Его индивидуальное предприятие имеет отношение к следующим учреждениям:

ООО «РДВ С»

Вид деятельности: радиовещание

Часть Баскова: 5%

Соучредители:

Филипп Киркоров, Станислав Михайлов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Николай Растаргуев

ООО «Эвертон XXI»

Вид деятельности: руководство финансово-промышленными группами

Связь: через ООО «РДВ С»

Соучредители: ООО «РДВ С» – 99%

ООО «БОЛЬШОЕ РАДИО» – 1%

Недвижимость

Рассказывая об имуществе Николая Баскова, следует снова вернуться к его сомнительным связям. В 2017 году, на день рождения артиста, миллиардер Тельман Исмаилов подарил ему квартиру в ЖК класса «люкс» на Пречистенской набережной в Москве. Ориентировочная стоимость этой квартиры – 10 млн долларов. Через несколько лет Исмаилов подарил Баскову еще и виллу в Анталии. По данным статьи на 2021 год, певец сдает эту виллу за $5-7k в сутки. В 2015 году территория гостиницы, где находилась вилла, была продана и Басков, по его словам, потерял права на нее.

Тельман Исмаилов с 2017 года заочно арестован в России. Его обвиняют в незаконном обороте оружия и организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева.

Хотя миллиардер Исмаилов отрицает свою вину, он сбежал из России. Позже его задержали в Черногории, но впоследствии он получил в этой стране политическое убежище.

В общей сложности Николай Басков владеет недвижимым имуществом на сумму примерно в 633 млн рублей.

Квартиры:

Адрес: Москва, ул. Крылатская, д. 45, корп. 1, кв. 66

Площадь: неизвестно

Стоимость: 47.2 – 115 млн рублей

Адрес: Москва, ул. Малая Филевская, д. 40, кв. 27

Площадь: неизвестно

Стоимость: 85 – 125 млн рублей

Адрес: Москва, наб. Пречистенская, д.19, кв.4

Площадь: 282 кв. м.

Стоимость: 260 млн рублей

Вероятно, эту квартиру подарил ему миллиардер Тельман Исмаилов

Адрес: Москва, ш. Рублевское, д. 18, корп.1, кв. 206

Площадь: 79,5 кв.

Стоимость: 22.5 млн рублей

Дома:

Адрес: Московская область, Истринский район, коттеджный комплекс Крючково, д. 46 (1, 2), Google Maps

Площадь: неизвестно

Стоимость: 34 млн. рублей.

Адрес: Москва, ул Згвенигородская дом 11

Площадь: 18.5 кв. м.

Стоимость: 69 млн рублей

Авто:

Mercedes-Benz S 500 Maybach

Год: 2016

Номера: А265МР77 (1, 2)

VIN: WDD2229851A305286

Стоимость: ~5.5 млн долларов

Rolls-Royce Ghost

Год: 2010

Номера: А003АА177, М389СА799

VIN: SCA664S52BUX49412

Стоимость: 10.5 – 12 млн долларов

Mercedes-Benz S500 4МАТИС Maybach

Год: 2015

Номера: К333КК77 (1, 2)

VIN: WDD2229851A242994

Стоимость: ~5.3 млн долларов

Mercedes-Benz S500 4МАТИС

Год: 2013

Номера: Р377ВМ799

VIN: WDD2221851A034111

Стоимость: ~3.15 (1, 2)

Porsche Cayenne S

Год: 2007

Номер: О040АС777, С795ВН199

VIN: WP1ZZZ9PZ8LA44384

Стоимость: ~1.27 (1, 2)

Другое имущество:

Российские СМИ сообщали, что Баскову принадлежит именной вагон, обустроенный под квартиру. Там есть гримерная, спальня, зал, столовая, кухня и душ.

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