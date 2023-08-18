Тракторист из-под Орши раскрыл в себе авантюрную жилку и технический гений 18.08.2023, 13:37

Из-за которых постоянно имеет проблемы с законом.

На механизатора из Оршанского района завели уголовное дело за слитое из трактора топливо. Чтобы воровать солярку, он изготовил и вставил в сельхозмашину специальное устройство, а вообще его и раньше наказывали за подобные хищения, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Фигурантом дела стал 53-летний механизатор одного из сельхозпредприятий Оршанского района — работая на тракторе, он наловчился сливать топливо для собственных нужд.

Это ему удавалось с помощью специальной врезки в топливной системе трактора. Мужчина самостоятельно спроектировал устройство, а потом и внедрил в свою рабочую машину. Благодаря этому ежедневно в специальную канистру капала казенная солярка.

Заметить ее пропажу не смог даже специальный датчик, установленный на тракторе. Его, к слову, сельчанин сам попросил вмонтировать в технику, чтобы отвести от себя подозрения со стороны руководства хозяйства. При этом мужчина постоянно жаловался, что топлива по выделенной квоте ему не хватает.

Таким образом тракторист за несколько месяцев присвоил как минимум 225 литров солярки. Незаконно добытое топливо изъято, на механизатора завели уголовное дело за хищение.

К слову, такое произошло с мужчиной не впервые: он и раньше имел проблемы с законом из-за кражи топлива.

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