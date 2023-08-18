Украинские бойцы на Юге уничтожили российские лодки при попытке высадки десанта 18.08.2023, 13:43

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Оккупанты пытались перебраться на правый берег Днепра.

Силы обороны Юга показали, как украинские военные уничтожили лодки из ДРГ, которые пытались высадиться на правобережье.

На обнародованном видео зафиксировано, как лодка быстро приближается к берегу, но в этот момент произошел взрыв.

«Уничтожение российской лодки при попытке высадки десанта на правобережье. Воины 126 бригады ТРО поразили россиян на лодке у берега, после чего у них исчезли признаки жизни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили две лодки, вместе с диверсионно-разведывательными группами противника.

«По состоянию на сейчас, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, враг продолжает маневры и оборонительные меры», - добавляют украинские военные.

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