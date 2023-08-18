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Лукашисты устроили показательный процесс над многодетным отцом

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  • 18.08.2023, 13:47
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Лукашисты устроили показательный процесс над многодетным отцом

За участие в протестах.

Показательный судебный процесс прошел в Минских тепловых сетях, филиале РУП «Минскэнерго». Как рассказали в прокуратуре, судили мужчину, который является многодетным отцом.

Ему «инкриминировано активное участие в 2020 году в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением сотрудникам правоохранительных органов и повлекших нарушение работы транспорта и предприятия».

Суд Ленинского района назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года.

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