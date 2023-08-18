Заходят техника, артиллерия и ПВО: Зеленский заинтриговал неожиданными новостями 18.08.2023, 13:53

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Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл детали совещания с военными.

В Украину заходят тяжелая военная техника, артиллерия и средства противовоздушной обороны. Проводятся инспекции военно-врачебных комиссий, СБУ работает с военкомами. Военная разведка и спецслужба выполняют специальные задачи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале в пятницу, 18 августа, он рассказал детали рабочего совещания с силовиками. Зеленский сообщил, что Украина получила новую военную помощь.

«Ежедневная утренняя «сверка часов». Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Скоро будут новости», - отметил Зеленский.

Также он добавил, что обсуждались вопросы фронта – оборонные и наступательные операции, результаты применения БПЛ.

Кроме того, идет работа и по военкоматам.

«(Обсудили, как проводится, - ред.) комплексная инспекция ВВК. А также работа СБУ по «военкомам» и коллаборантам. Хорошие результаты», - проинформировал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что были заслушаны доклады СБУ и ГУР относительно их специальных заданий.

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