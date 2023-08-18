Новый тренд: Samsung показала смартфон, у которого нет рамок 18.08.2023, 14:01

Дисплей плавно загибается на корпус смартфона.

Компания Samsung продемонстрировала All Around Full Screen – полноэкранную технологию для смартфонов нового поколения. Это OLED-панель без рамок, где дисплей плавно загибается на корпус смартфона, пишет УНИАН.

Фотографию с презентации опубликовал проверенный инсайдер Ice Universe, который утверждает, что «безрамочный» дисплей станет новым трендом, поддерживаемым многими разработчиками смартфонов.

На картинке сказано, что такие дисплеи будут использовать «3D-ламинирование и управление яркостью по краям». Еще один интересный момент – смартфон на концепте имеет вырезы для микрофона и динамика, но лишился зарядного порта.

Когда новые экраны будут ставить в смартфоны, не сообщается. В конце июля появилась информация, что Apple обратилась к Samsung Display и LG Display с запросом разработать дисплей OLED, который позволит создать по-настоящему безрамочный iPhone.

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