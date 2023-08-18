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Свист ятагана в спину из-за моря

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 18.08.2023, 14:05
Свист ятагана в спину из-за моря

И слабый вскрик Путина.

В конце августа может состояться встреча великого геополитика с Эрдоганом. Где она пройдет, неизвестно.

Но подготовка к этой возможной дружеской встрече уже развернута. Только что на одном из судостроительных предприятий Стамбула прошла церемония закладки корвета для военно-морских сил Украины.

Это уже второй корвет, который будет строить Турция. Первый («Гетман Иван Мазепа») спущен на воду в октябре 2022 года.

Замечательны все-таки отношения путинцев с Турцией. Вроде улыбаются, но только великий геополитик отвернется, тотчас свист ятагана, удар в израненную спину и слабый вскрик.

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