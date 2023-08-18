BILD: Лучшая бригада ВСУ пошла на прорыв российского фронта под Работино 2 18.08.2023, 14:29

5,988

Украинское командование задействовало план «Б».

Украина ввела в бой стратегические резервы на Запорожском фронте. Так военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке комментирует видео действий украинской 82-й десантно-штурмовой бригады близ села Работино Запорожской области.

Эксперт называет это соединение «лучшей бригадой» и частью «стратегических резервов» ВСУ. Бригада состоит из 2000 бойцов. Накануне контрнаступления они прошли двухмесячное обучение в Великобритании. На их вооружении стоят британские танки Challenger 2, германские БМП Marder и американские колесные БТР Stryker.

Репке называет ввод в бой 82-й бригады «планом Б» украинского руководства. Изначально ее планировалось использовать только после прорыва российской обороны для быстрого продвижения вглубь оккупированной территории.

Некоторые пророссийские обозреватели считают это успехом РФ, так как ВСУ приходится задействовать лучшие войска уже сейчас, до прорыва.

Эксперт BILD считает, что они «рано радуются», и призывает дождаться итогов сражения под Работино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».