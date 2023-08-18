Соловьев оправдывается: о чем говорит истерика пропагандиста 2 18.08.2023, 14:35

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Политолог раскрыл причины нервозности «рупора Кремля».

Российские пропагандисты с одной стороны кричат о «загнивающем западе», а вот с другой – туда отправляют учить своих детей. Почему-то при этом не гнушаются и покупать там недвижимость. Исключением не стал и Владимир Соловьев.

В прямом эфире своего шоу Соловьев начал эмоционально оправдываться за сына, который учился и работал в Лондоне.

О причинах резкого ответа зрителям «24 каналу» рассказал политтехнолог Юрий Подорожный.

Из-за чего свирепствовал Соловьев

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев имел неплохо виллу в итальянском Комо. Затем он почему-то очень раздражался, что ее фактически конфисковали. В Европу, где вроде бы все так плохо, Соловьев отдал на обучение двух сыновей. Один из них даже сотрудничал с модельным агентством.

При этом когда пропагандисту в эфире об этом напомнили, он невероятно возмутился и начал утверждать обратное. Мол, никто из его сыновей (заметим, у Соловьева восемь детей: 4 девушки и 4 парня) уже не проживает в Лондоне. А если его сын и имеет «модельный облик», то это еще ничего не значит.

Мол, «невероятно талантливые и умные» сыновья сознательно вернулись в Москву, живут и работают там. Да и вообще его сын теперь живет «обычной сложной жизнью молодого человека».

В чем причина оправдания

Собственно, такое нытье в прямом эфире свидетельствует, что не все в России из-за санкций так хорошо, как сами же пропагандисты хотят это показать.

«Конечно, «трудная жизнь» у них. Потерять виллу в Италии, замороженные счета. Очевидно, что уже не такие средства выделяются на «сына модельного облика». То, что Соловьев оправдывается, означает, что детям русской элиты не поздоровится», – заметил Юрий Подорожний.

Сейчас так называемым элитам приходится украденные средства каким-либо образом реализовывать. А их дети привыкли к деньгам, которых уже нет в тех количествах, что раньше.

Им, в конце концов, приходится по крайней мере публично затянуть пояса, потому что хвастаться недвижимостью или обучением детей за границей теперь совсем не патриотично.

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