«Кремль, Останкино»: украинский офицер назвал цели дронов ВСУ 1 18.08.2023, 14:40

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Алексей Гетьман

Россиян охватит паника.

В ночь на 18 августа правительственный комплекс российской столицы «Москва-Сити» снова был атакован неизвестными беспилотниками. Позже, сегодня днем, в Серпухове, примерно в 100 км на юг от Москвы, также заметили несколько неизвестных беспилотников.

Как это повлияет на общий результат военных действий и настроения россиян? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным аналитиком, майором запаса ВСУ, ветераном российско-украинской войны Алексеем Гетьманом:

— Могу сказать, что на линию фронта это никак не влияет. Это объекты в глубине РФ, но вот на моральном состоянии военнослужащих РФ (в том числе — на линии фронта) существенно сказывается.

За тем, что происходит в Москве, точно следит вся РФ. Ведь Москва не просто столица страны, а еще и моральная столица. Все происходящее в Москве влияет на жизнь во всей РФ.

Мы знаем, что мэр Москвы Собянин заявил о том, что в столице России не будут объявлять воздушную тревогу, так как это может негативно сказаться на настроении горожан. Но после уже восьмой (если посчитать с мая месяца) атаки ситуация может измениться.

Думаю, что если «стая» беспилотников, о которой стало известно сегодня, долетит, то тревоги начнут объявлять.

— Могут ли эти атаки нанести существенный вред?

— Эти беспилотники не имеют большого заряда взрывчатки, но другое дело, если их будет много. Если взять те восемь атак, которые уже были на Россию, начиная с мая, то было использовано 2-5 дронов. По большому счету, это была проверка возможностей российской ПВО, которая есть вокруг Москвы. Скажу, что есть два варианта запуска этих дронов.

Непосредственно с территории Украины или с территории РФ. Если это были старты с нашей территории, то эти дроны преодолели минимум три линии обороны: вначале как-то пересекли линию фронта, потом прошли сотни километров по территории РФ, где тоже должна действовать ПВО, а в третьих — прошли защиту Москвы.

То есть можно сказать, что Россия не в состоянии уничтожить некоторые БПЛА. Больше половины запущенных дронов — долетает. Если же это была атака с территории РФ, то дроны преодолели только одну линию обороны — московскую. Но это еще хуже для России, ведь означает, что они не контролируют свою территорию, прямо с нее можно запускать БПЛА. Подчеркну, что они не могут вычислить как они там появились, как они стартуют.

— Чего можно ожидать в ближайшем будущем?

— Думаю, что следующие удары будут более мощными. Будет не только испуг, а именно паника непосредственно в Москве, которая передастся и на российские войска.

Когда атаковать будут не 2-3 дрона, даже не 20-30, а 200-300. Ведь мы минимум 1000 дронов изготавливаем каждый месяц. Это официальные цифры, которые очень занижены. Думаю, что производим в разы больше. Поэтому у нас есть возможность запускать по 200-300 дронов.

Может быть, например, такая атака на военные объекты Москвы (гражданские объекты мы не атакуем), объекты, где принимаются решения или другие, так или иначе связанные с ВС России. Это может быть атака на Кремль, Останкино и другие места.

Вот тогда товарищ Собянин начнет объявлять воздушную тревогу. Когда же в Москве начнет через день или каждый день звучать тревога, то не только москвичей, но россиян в целом охватит паника. В результате у них будет много вопросов к Путину о том, что происходит, как такое возможно.

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