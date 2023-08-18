Как изменились очереди после закрытия двух пунктов пропуска на границе с Литвой 18.08.2023, 14:42

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Транспортный поток перераспределился.

Сегодня, 18 августа, временно закрыли движение через пункты пропуска на белорусской-литовской границе «Шумскас» и «Тверячюс» («Лоша» и «Видзы» c белорусской стороны). В полночь они прекратили действие, на дороге появилось заграждение со знаком «Въезд запрещен». Предполагали, транспортный поток перераспределится в другие пункты пропуска. Onliner сравнил официальные данные об очередях.

— Потоки из «Лоши» и «Видз» переориентируются на «Каменный Лог», «Котловку», «Урбаны». Нагрузка на последние возрастет, — прогнозировали в таможне. — Возникнут очереди. На указанных открытых пунктах пропуска ГТК РБ обещал усилить смены с белорусской стороны.

Несколько раз в день на сайте Госпогранкомитета обновляется информация об очередях. Это позволяет сравнить сегодняшнюю «колейку» со вчерашней и позавчерашней, а также с числом ожидавших авто в прошлую пятницу. Как видно на графиках, очереди в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Котловку», «Урбаны» действительно возросли по сравнению со вчерашним и позавчерашний днями.

Однако нужно учитывать, что очереди отличаются в разные дни недели. Традиционно по пятницам, перед выходными, поток транспорта увеличивается. Потому есть смысл сравнить данные за сегодня с прошлой пятницей.

Также стоит подчеркнуть, что в очередях наблюдаются изменения и в течение дня. Потому сегодняшнее значение в 110 легковушек в ПП «Каменный Лог» нельзя назвать сверхэкстремальным. Например, вот как, по данным ГПК, выглядела «колейка» в пятницу, 4 августа, в указанном пункте пропуска:

В любом случае ситуацию, когда на границе в одном пункте пропуска скапливается более сотни ожидающих машин, сложно назвать нормальной.

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