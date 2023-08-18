Пионтковский: Кадыров готовится к решающей схватке с Кремлем 18.08.2023, 14:46

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Андрей Пионтковский

Чечня может начать войну за независимость.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к решающей схватке, которая неизбежно последует после окончания развязанной Россией войны против Украины, заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Весь опыт 600 дней войны показывает, что основные задачи Кадырова - это накопление своих вооруженных сил и сбережение их. Кадыров - реалист. Он живет уже в постпутинской послевоенной России. Вооруженные силы ему нужны для того, чтобы защитить независимость Чечни. Он де-факто руководитель независимого государства, - сказал он. - Кадыров максимально маневрирует, для того чтобы в публичном поле оставаться лояльным к Путину, максимально сберегать свои силы и готовиться к решающей схватке за власть в Чечне и за независимость Чечни от России, которая неизбежно последует после окончания русско-украинской войны».

По словам Пионтковского, после исчезновения с политического поля Путина первое, чем займутся российские силовики, - возвращением Чечни в русский мир и попыткой уничтожить Кадырова.

«Кадырову для защиты нужна серьезная армия. И у него же полно врагов и внутри Чечни. Далеко не все чеченцы согласились с его сделкой, с личной унией с Путиным», - добавил публицист.

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