Россия решила наладить импорт слонов и жирафов из Лимпопо 18.08.2023, 15:21

Зачем?

Российские власти собираются начать завозить в страну бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из Южно-Африканской республики, сообщает The Moscow Times.

«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — отметили в Россельхознадзоре (цитата по ТАСС).

Обсудить этот вопрос с южноафриканскими коллегами в ведомстве рассчитывают в ближайшее время.

Накануне Россельхознадзор сообщил, что провел переговоры с компетентным ведомством ЮАР по поводу поставок животноводческой продукции. Российская сторона попросила представить развернутые сведения о распространении в республике таких болезней, как ящур, африканская чума свиней, птичий грипп и др.

Также российские чиновники запросили перечень предприятий, заинтересованных в поставках по каждому виду животноводческой продукции. Москва планирует договориться об импорте мясной продукции и диких животных из ЮАР, отметили в Россельхознадзоре.

Провинция Лимпопо, откуда Россия хочет получать экзотических животных, расположена на севере ЮАР. Она названа в честь одноименной реки, которая проходит в этих местах. Речка Лимпопо упоминается в сказке Корнея Чуковского про доктора Айболита.

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