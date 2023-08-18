Доносчица Бондарева похвасталась вандализмом в Куропатах 18.08.2023, 15:24

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В урочище был осквернен памятный знак в честь Вацлава Ластовского.

Доносчица из Гродно Бондарева похвасталась вандализмом в Куропатах, сообщает телеграм-канал БГМ.

В урочище кто-то нанес оскорбительные надписи на памятный знак в честь Вацлава Ластовского.

Инфоказачка сообщила, что посетила Куропаты вместе с неназванными членами компартии. И радостно сообщила о том, что памятный знак исписан оскорблениями. Причем поверх надписей нанесли лак, чтобы их нельзя было стереть.

Автора первого учебника по истории Беларуси, борца за независимость нашей страны и человека, который обнаружил Крест Ефросиньи Полоцкой, Бондарева называет «пропольским коллаборационистом».

Вацлав Ластовский в 1927 году переехал из Литвы в советский Минск. В 1930 году его арестовали по сфабрикованному делу и сослали в Саратов, где в 1938 году видный деятель белорусского национального движения был расстрелян большевиками.

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