СМИ: ВСУ начали битву за Старомлыновку 18.08.2023, 15:28

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Россияне сообщают об угрозе полного развала Южного фронта.

Российские оккупанты бьют тревогу, заявляя про начало битвы за Старомлыновку на Бердянском направлении фронта, сообщает dialog.ua.

Telegram-канал российского военного Alex Parker Returns сообщает, что ВСУ после освобождения Урожайного начали военную операцию по штурму стратегически важного населенного пункта на Южном направлении.

Более того, оккупант опасается, что некомпетентное российское командование под руководством министра обороны Шойгу не сможет удержать населенный пункт.

В таком случае российскую армию постигнет крупное стратегическое поражение, которое ознаменует собой полный развал российского фронта на Запорожском направлении.

Он призывает проводить контратаки и укреплять слабые позиции резервами, поскольку пехота ОРДЛО долго против украинских подразделений не продержится.

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