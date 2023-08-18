«Минский метрополитен» показал, как будет выглядеть новая станция 18.08.2023, 15:44

Интерактивные панно и желтая цветовая гамма.

Визуализацию интерьера будущей станции метро «Профсоюзная» показала пресс-служба «Минского метрополитена».

Цветовая среда станции призвана стать «визуальным маркером для пассажира».

«Применение лицевого бетона в интерьере станций Минского метрополитена предложено впервые. Возможность показать исходную красоту материала в сочетании со свето-цветовым акцентированием позволят создать современный, выразительный интерьер при помощи универсальных приемов сразу для нескольких станций», — сообщили в «Минском метрополитене».

Большое внимание архитекторы уделили освещению. Основное расположится на балках между колоннами.

«Это подчеркнет ритмический ряд стоечно-балочной конструкции и позволит в нужной мере осветить пассажирские зоны», — сообщила пресс-служба метро.

Кроме того, на «Профсоюзной» установят интерактивные панно, на которых посетитель «сможет увидеть художественные графические изображения в изменяемом режиме».

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