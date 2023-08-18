закрыть
18 августа 2023, пятница, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Минский метрополитен» показал, как будет выглядеть новая станция

  • 18.08.2023, 15:44
«Минский метрополитен» показал, как будет выглядеть новая станция

Интерактивные панно и желтая цветовая гамма.

Визуализацию интерьера будущей станции метро «Профсоюзная» показала пресс-служба «Минского метрополитена».

Цветовая среда станции призвана стать «визуальным маркером для пассажира».

«Применение лицевого бетона в интерьере станций Минского метрополитена предложено впервые. Возможность показать исходную красоту материала в сочетании со свето-цветовым акцентированием позволят создать современный, выразительный интерьер при помощи универсальных приемов сразу для нескольких станций», — сообщили в «Минском метрополитене».

Большое внимание архитекторы уделили освещению. Основное расположится на балках между колоннами.

«Это подчеркнет ритмический ряд стоечно-балочной конструкции и позволит в нужной мере осветить пассажирские зоны», — сообщила пресс-служба метро.

Кроме того, на «Профсоюзной» установят интерактивные панно, на которых посетитель «сможет увидеть художественные графические изображения в изменяемом режиме».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип