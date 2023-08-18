Агроусадеб в Минской области за полгода стало почти в два раза меньше 18.08.2023, 16:05

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Из-за нововведений чиновников.

В Минской области прошли перерегистрацию около 360 агроусадеб. Об этом рассказала заведующая сектором туризма и организационно-кадровой работы главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Инга Малашкевич, передает БелТА.

«На начало августа в столичном регионе зарегистрированы 358 субъектов агротуризма, в том числе 37 новых. Всего было подано 617 заявлений», – заявила Инга Малашевич.

Она отметила, что для принятия решения о статусе агроусадьбы на места выезжала специальная комиссия. Она должна была оценить, подпадает ли данный объект под новые критерии для агроусадеб.

Если владельцы не согласны с решением комиссии, они могут подать документы повторно. Процесс перерегистрации все еще продолжается.

На 1 января 2023 года на Минщине насчитывалось 825 агроусадеб. К новому 2023 году решили прекратить деятельность 375 владельцев.

С июля их ждали серьезные изменения, которые заставили их серьезно перестроить свой бизнес или вовсе задуматься о закрытии. 30 декабря 2022 года принят Закон Республики Беларусь № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Согласно ему, до 1 июля 2023 года физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, обязаны пройти перерегистрацию, а с 1 июля – уплачивать налог на профессиональный доход (10 или 20% от оборота).

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