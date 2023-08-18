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В Барановичах в магазине разыгралось целое шоу из-за 25 рублей

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  • 18.08.2023, 16:25
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В Барановичах в магазине разыгралось целое шоу из-за 25 рублей

За забытым кошельком пришли сразу две «хозяйки».

В Барановичах 54-летний горожанин нашел кем-то забытый кошелек. Как «добропорядочный гражданин» мужчина передал находку работникам магазина, правда, не устоял перед соблазном предварительно втихаря вытащить 10-ку.

Приехав домой, поделился удачей со своей 49-летней сожительницей. Но женщина возмутилась - надо было больше забрать. А лучше - все.

«План созрел мгновенно. Выведав, как выглядел кошелек, прыткая дама рванула на магазин, прихватив своего непутевого сожителя. Убедить сотрудников магазина, что она является владелицей кошелька, ей не составило особого труда», - пишет brestcity.com.

Забрав чужой кошелек, парочка прямо на крыльце магазина стала его потрошить. В этот самый момент их и застала настоящая владелица кошелька – 80-летняя горожанка. Бабушка попыталась усовестить жуликов, но те только посмеялись ей в лицо, отдав пустой кошелек и пенсионное.

Злоумышленников нашли по камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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