У российской «элиты» началась паника

У российской «элиты» началась паника2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 18.08.2023, 16:36
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Кремль ставит на кон все, не имея даже мизерных шансов победить.
В РФ под девизом: «отдай долг новой Родине!» начали отлавливать мигрантов с российскими паспортами и доставлять их в военкоматы для дальнейшей постановки на военный учёт.
Престарелый Вождь требует от командования возобновить наступательные действия, поэтому оккупационной армии пушечное мясо необходимо в огромных количествах.
Коренное население уже начинает заканчиваться.
Моментально возникает вопрос: «а что у таких «новобранцев» с мотивацией?», но начальство тут же парирует: «заградотряды ещё никогда не подводили!»
Сначала «вторая армия мира» держалась на уголовниках и маргиналах, теперь же вся надежда на мигрантов.
У российской элитки от осознания тупика, в который они завели страну доверившись сошедшему с ума Путину, началась паника и она готова раздавать оружие всем подряд, лишь бы отстрочить свой страшный финал хотя бы ещё на несколько месяцев.
Неминуемые побочки (вроде массовых убийств командиров) никого не страшат.
«Сгорел сарай — гори и хата!»
В ход идут последние резервы. Кремль ставит на кон всё, не имея даже мизерных шансов победить. Подобное состояние можно охарактеризовать одним ёмким словом — агония.
Телеграм-канал «Запретное мнение»