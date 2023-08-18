У российской «элиты» началась паника 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

18.08.2023, 16:36

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Кремль ставит на кон все, не имея даже мизерных шансов победить.

В РФ под девизом: «отдай долг новой Родине!» начали отлавливать мигрантов с российскими паспортами и доставлять их в военкоматы для дальнейшей постановки на военный учёт.

Престарелый Вождь требует от командования возобновить наступательные действия, поэтому оккупационной армии пушечное мясо необходимо в огромных количествах.

Коренное население уже начинает заканчиваться.

Моментально возникает вопрос: «а что у таких «новобранцев» с мотивацией?», но начальство тут же парирует: «заградотряды ещё никогда не подводили!»

Сначала «вторая армия мира» держалась на уголовниках и маргиналах, теперь же вся надежда на мигрантов.

У российской элитки от осознания тупика, в который они завели страну доверившись сошедшему с ума Путину, началась паника и она готова раздавать оружие всем подряд, лишь бы отстрочить свой страшный финал хотя бы ещё на несколько месяцев.

Неминуемые побочки (вроде массовых убийств командиров) никого не страшат.

«Сгорел сарай — гори и хата!»

В ход идут последние резервы. Кремль ставит на кон всё, не имея даже мизерных шансов победить. Подобное состояние можно охарактеризовать одним ёмким словом — агония.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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