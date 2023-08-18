закрыть
18 августа 2023, пятница, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У российской «элиты» началась паника

2
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 18.08.2023, 16:36
  • 5,254
У российской «элиты» началась паника

Кремль ставит на кон все, не имея даже мизерных шансов победить.

В РФ под девизом: «отдай долг новой Родине!» начали отлавливать мигрантов с российскими паспортами и доставлять их в военкоматы для дальнейшей постановки на военный учёт.

Престарелый Вождь требует от командования возобновить наступательные действия, поэтому оккупационной армии пушечное мясо необходимо в огромных количествах.

Коренное население уже начинает заканчиваться.

Моментально возникает вопрос: «а что у таких «новобранцев» с мотивацией?», но начальство тут же парирует: «заградотряды ещё никогда не подводили!»

Сначала «вторая армия мира» держалась на уголовниках и маргиналах, теперь же вся надежда на мигрантов.

У российской элитки от осознания тупика, в который они завели страну доверившись сошедшему с ума Путину, началась паника и она готова раздавать оружие всем подряд, лишь бы отстрочить свой страшный финал хотя бы ещё на несколько месяцев.

Неминуемые побочки (вроде массовых убийств командиров) никого не страшат.

«Сгорел сарай — гори и хата!»

В ход идут последние резервы. Кремль ставит на кон всё, не имея даже мизерных шансов победить. Подобное состояние можно охарактеризовать одним ёмким словом — агония.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип