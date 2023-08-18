В Казахстане сбросили памятник Ленину

В Казахстане сбросили памятник Ленину8
- 18.08.2023, 16:56
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«Ленинопад» вернулся?
В Казахстане во время реставрационных работ сбросили с постамента памятник Ленину. Инцидент произошел в городе Алтай.
Соответствующее видео опубликовало издание ORDA. В акимате (районная государственная администрация) сказали журналистам, что это произошло случайно.
«Погрузчик при осуществлении ремонта допустил сдвиг памятника. В следствии чего памятник упал с постамента. Правоохранительными органами выясняются обстоятельства происшествия», - пояснили в акимате.
Местные жители сказали корреспонденту издания, что на месте памятника может появиться монумент «одной из выдающихся казахстанских персон». Тем временем yk-news.kz пишет, что в результате падения у Ленина откололась кисть, после ремонта его должны вернуть на место.