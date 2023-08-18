Экс-глава ГУР: Российскому истеблишменту следовало бы позаботиться о «холодной» смене Путина 18.08.2023, 17:18

Валерий Кондратюк

Иначе реален непредсказуемый «горячий» вариант.

Российской элите следовало бы позаботиться о «холодной», без потрясений для РФ, передаче власти от президента Владимира Путина преемнику. Иначе реален непредсказуемый «горячий» вариант, считает бывший глава Службы внешней разведки Украины, экс-начальник военной разведки, экс-глава контрразведки СБУ Валерий Кондратюк. Об этом он заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

По мнению экс-начальника военной разведки Украины, важно не то, «как закончит Путин», а то, как закончит Россия.

«Первый вариант – это путинизм без Путина. Они проведут холодную передачу власти. Найдут такого же [губернатора Тульской области Алексея] Дюмина или [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина, который устраивает Китай и который больше им подходит. Потому что Путин – не только военный преступник, но он будет воевать с Украиной до последнего своего военнослужащего, до последнего русского», – отметил он.

Кондратюк полагает, что если российские элиты, заработав с действующим главой Кремля сотни миллиардов долларов, понимают, что не готовы воевать «до последнего миллиарда» в отличие от президента РФ, который готов воевать до последнего русского, то сейчас как раз хороший момент «дистанцироваться и найти какой-то консенсус по его [Путина] замене».

«Это избавило бы Россию от многих моментов. Первое – это от горячей передачи власти, когда процесс может быть неконтролируемым. Это революция или гражданская война. Первый этап, по сути подготовку, показал [основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгений] Пригожин», – считает он.

Экс-глава контрразведки СБУ прогнозирует, что, если «горячая» передача в РФ достигнет второго этапа, ситуация может выйти из-под контроля.

«[Второй этап] это уже понимание того, что даже не либеральная оппозиция [...] а вот эти все «чмобики», как мы их называем, вернутся с войны, обманутые российской пропагандой, после поражения в Украине, но имея уже навыки [обращения] с оружием и само оружие. Безусловно, их уже не напугаешь какой-то Национальной гвардией. Это те процессы, которые будут в России, очень тяжелые, и которые могут привести, по сути, к неконтролируемым вещам: таким, как распад России. Вот чего больше всего боится Запад», – пояснил он.

По наблюдениям Кондратюка, российская элита – ждуны, там все ждут, когда кто-то другой свергнет Путина, «а мы потом просто присоединимся».

«Но я на самом деле понимаю, что в этом плане больше всего активна ФСБ. Почему? Потому что критически мыслящих людей там гораздо больше. Которые, возможно, действительно переживают за будущее России как государства. Потому что [есть] понимание того, что эта война никому не нужна, что она создала, по сути, новую холодную войну с Западом, она ведет к экономическому истощению России, несмотря на то, что у России сегодня достаточно еще возможностей для продолжения войны», – высказался экс-глава контрразведки СБУ.

Он считает, что в определенных обстоятельствах может реализоваться и достаточно простой сценарий отстранения Путина от власти, но для этого должны быть катализаторы, факторы давления, которые могут ускорить процесс распада режима.

«Я считаю, главным таким фактором сегодня является успех нашего украинского контрнаступления, которое может создать давление внутри России. Оно сегодня и так достаточно большое. И которые приведут к необходимости понимания элит, что нужно ускорить процесс своих договоренностей по подбору кандидата», – подытожил Кондратюк.

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