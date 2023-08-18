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Популярный белорусский банк заменит валюту расчетов по картам Visa

  • 18.08.2023, 17:26
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Популярный белорусский банк заменит валюту расчетов по картам Visa

С 21 августа.

«БСБ Банк» в расчетах с платежной системой Visa перейдет с доллара на евро. Это произойдет с 21 августа.

Как пояснили в банке, при расчетах за границей, а также в интернете конверсия будет проводиться через евро, если валюта карты и валюта операции не совпадают. Аналогичные правила будут действовать по операциям на территории Беларуси в устройствах иных банков в иностранной валюте.

До этого с 14 августа «БСБ Банк» изменил валюту расчетов по картам Mastercard: вместо долларов теперь используется польский злотый.

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