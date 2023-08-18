Бурят снимал ролик в окопе, когда к нему прилетел минометный снаряд 18.08.2023, 17:37

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Появилось видео.

В социальных сетях появились кадры удара ВСУ по позициям российских военных, которые попали под минометный обстрел ВСУ во время съемки видео на камеру своего же мобильного телефона.

Российский военный азиатской внешности достал телефон и решил записать видео со своих позиций, однако в этот момент прогремел взрыв прилетевшей мины. Кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Внимание! Ненормативная лексика!

Услышав звук летевшего снаряда, оккупант в последнюю секунду спрятался в окоп, что спасло ему жизнь. Спустя несколько секунд после взрыва он с перепуганным видом поднялся из окопа.

«Е***, прикинь, все отлетело у меня», - произнес он, вытаращив глаза по сторонам.

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