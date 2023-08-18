Саннадзор обновил список мест, не рекомендуемых для купания 2 18.08.2023, 17:46

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Специалисты проверили 369 пляжа страны.

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы провели обследования прибрежной зоны и состояния воды 359 пляжей страны. Исследовано 934 пробы, из которых не соответствовало гигиеническим нормативам 6 по санитарно-химическим и 22 по микробиологическим показателям безопасности, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В частности, в связи с установлением по результатам лабораторного контроля повторных несоответствий воды по микробиологическим показателям на Печерском водохранилище в Могилеве, на пляже санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске, а также на городском пляже на р.Бася в Чаусах специалистами санитарно-эпидемиологической службы предложено приостановить купание детей и взрослых.

С учетом сохраняющихся микробиологических рисков продолжают действовать ранее введенные ограничения:

• по купанию детей в Бресте (пляж «Восток» на р.Мухавец, зоны отдыха «Красный Двор» на Брестском море, и по ул.Октябрьской революции на Гребном канале), Брестском (пляж ООО «Про Ви» на водоеме в районе д.Большие Косичи) и Жабинковском (пляж санатория «Надзея» на р.Мухавец) районах Брестской области, а также на пляже КЖУП «Светочь» на р.Березина в Светлогорске;

• по купанию детей и взрослых на центральном пляже Бреста (правый и левый берег р.Мухавец по бульвару Шевченко), в Каменецком районе (на территории детского оздоровительного лагеря «Верба», расположенного в районе д.Плянта, на р. Лесная в зоне городского парка Каменца), на водохранилище р.Рогачевка в Толочине, на пляжной зоне Солигорского водохранилища в Солигорске;

• по купанию взрослых и детей, занятий водными видами спорта в Гомеле (пляжи «Новобелицкий», «Западный» и «Прудковский», «Каскад-1» со стороны ул.Каменщикова), Гомельском районе (на р.Сож в районе набережной п.Ченки и СТ «Скиток-2»), в Мозыре (на пляже на правом берегу р.Припять ниже моста), на пляже на р.Оресса в Любани, а также в Могилевской области в зонах рекреации на р.Днепр в Шклове и пруду в д.Путники Шкловского района, на водоеме в д.Вильчицы и р.Днепр в д.Полыковичи Могилевского района, а также на Святом озере, пруду Броды, городском пляже и Фатинском заливе на р.Днепр в Могилеве.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в Нарочи нашли штамм холеры.

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