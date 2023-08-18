Постсоветское проклятие 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.08.2023, 17:55

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Саида Мирзиеева

Опыт Назарбаева и Каримова показывает, что не все так просто.

Лидеры бывших советских республик, которым так и не удалось встать на демократический путь развития, уверены, что есть лишь два нормальных выхода из власти - вперед ногами, как в СССР, или передача должности по наследству. Последний трюк уже провернули Алиевы в Азербайджане, Бердымухамедовы в Туркмении. По слухам, готовится передать таджикский трон своему сыну и Эмомали Рахмон.

Но это стремный путь. Опыт Назарбаева в Казахстане и Каримова в Узбекистане показывает, что не все так просто. У обоих автократов были амбициозные дочки; оба, хотя и по разным причинам, потерпели фиаско – передать государства дочурками не удалось.

Но на чужих ошибках никто не учится, все только завидуют чужим успехам. Вот и нынешний правитель Узбекистана Мирзиеев, обнулив вслед за Путиным предыдущие сроки путем изменения Конституции, недавно избрался на первый 7-летний срок и будет править еще минимум 14 лет. Но уже готовит смену: упразднил должность главы своей администрации, и теперь заправлять всеми делами будет первый советник президента. На этот пост назначена старшая дочь Мирзиеева – 38-летняя Саида.

Вместо поздравлений совет Саиде – посетить в тюрьме предыдущую узбекскую «принцессу» Гульнару Каримову, осужденную на 13 лет…

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