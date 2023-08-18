Арестович: У Беларуси есть две перспективы будущего

Арестович: У Беларуси есть две перспективы будущего12
- 18.08.2023, 18:25
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Задача Украины, чтобы белорусы оказались по эту сторону железного занавеса.
Экс-советник главы Офиса президента Украины Владимир Зеленского, блогер Алексей Арестович поразмышлял о будущем нашей страны.
— Перспективы будущего у Беларуси очень простые — их две, — отметил Алексей Арестович в интервью Василию Голованову. — Либо они остаются по ту сторону железного занавеса, грубо говоря, в системе «путинская Россия — лукашенковская Беларусь».
Даже если не будет ни Путина, ни Лукашенко, а просто сохранится система, что я считаю невозможным без этих двух.
Либо мы перетаскиваем Беларусь на эту сторону железного занавеса, она вливается в семью восточно-европейских народов — страны Балтии, Польша, Украина, Чехия и т.д.
И наша задача, чтобы белорусы оказались по эту сторону железного занавеса.
Белорусский народ не заслуживает тех издевательств, которые он терпит уже 29 лет.