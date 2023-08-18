Арестович: У Беларуси есть две перспективы будущего 12 18.08.2023, 18:25

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Алексей Арестович

Задача Украины, чтобы белорусы оказались по эту сторону железного занавеса.

Экс-советник главы Офиса президента Украины Владимир Зеленского, блогер Алексей Арестович поразмышлял о будущем нашей страны.

— Перспективы будущего у Беларуси очень простые — их две, — отметил Алексей Арестович в интервью Василию Голованову. — Либо они остаются по ту сторону железного занавеса, грубо говоря, в системе «путинская Россия — лукашенковская Беларусь».

Даже если не будет ни Путина, ни Лукашенко, а просто сохранится система, что я считаю невозможным без этих двух.

Либо мы перетаскиваем Беларусь на эту сторону железного занавеса, она вливается в семью восточно-европейских народов — страны Балтии, Польша, Украина, Чехия и т.д.

И наша задача, чтобы белорусы оказались по эту сторону железного занавеса.

Белорусский народ не заслуживает тех издевательств, которые он терпит уже 29 лет.

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