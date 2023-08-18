Генетики нашли предков «ледяного человека» Этци 18.08.2023, 18:59

Они обитали на территории современной Австрии и Италии.

В 1991 году пара немецких туристов нашла в Эцтальских Альпах в Тироле вмороженную в лед мумию человека. «Ледяного человека» назвали Этци, его исследованием занимались ученые из Инсбрукского университета (Австрия), пишет Naked.

В 2012 году международная группа исследователей опубликовала работу, в которой были представлены результаты анализа ядерной ДНК Этци. Оказалось, его предки по линии отца обитали на Тирренском побережье и Сардинии, а по линии матери были местными, с Тирольских Альп.

Кроме того, авторы работы предположили происхождение предков Этци. По их мнению, те принадлежали к трем различным группам: охотникам-собирателям, впервые переселившимся в Европу около 40 000 лет назад, ранним земледельцам, прибывшим с Ближнего Востока около 9000 лет назад, и жителям евразийских степей, пришедшим в Европу после 5000 лет назад.

Последнее утверждение кажется странным, ведь возраст мумии ученые определили в 5300 лет. И если датировка миграции верна (а она многократно перепроверена), то степные народы (индоевропейцы) пришли в Альпы уже через значительное время после смерти Этци.

Этот вопрос занимал многих ученых. В журнале Cell Genomics вышла работа международной группы ученых под руководством палеогенетика Йоханнеса Краузе (Johannes Krause) из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия).

Авторы исследования повторно проанализировали геном Этци и пришли к выводам, которые не согласуются с мнением их предшественников, но зато отлично вписываются в историю заселения Европы.

Новый анализ генома оказался гораздо точнее и показал, что ДНК альпийской мумии не содержит никаких признаков степного происхождения. Оказалось, около 90 процентов предков Этци происходят от ближневосточных земледельцев (из Малой Азии), а остальные — от охотников-собирателей.

Эта не вполне обычная картина: большинство людей, живших в Европе в то время, имели более смешанную родословную, поскольку пришлые земледельцы скрещивались с охотниками-собирателями. Можно предположить, почему Этци оказался в основном носителем генома земледельцев.

Тут уместно вспомнить, что нашли рядом с телом Этци. Не так важно, во что он был одет, как его снаряжение. Тисовый лук длиной в 182 сантиметра и медный топор на тисовой рукояти — это, особенно для той эпохи, сложные в изготовлении и поэтому дорогие изделия. Обстоятельства смерти этого человека не вполне ясны ученым, но основная гипотеза состоит в том, что он умер от потери крови.

Перед этим он принял участие в бою, потом нес на плечах раненого или убитого товарища, затем вступил еще в один бой, где получил очередное ранение. Холод и серьезная кровопотеря убили Этци. Судя по тому, что все его снаряжение осталось при нем, враги до тела не добрались (возможно, никого не осталось).

Само снаряжение указывает на то, что при жизни Этци занимал высокое положение в своем сообществе — скорее всего, был знатным воином. И вполне вероятно, что его предки, будучи местной знатью, предпочитали вступать в браки с такими же выходцами с Ближнего Востока, какими были сами.

Помимо происхождения, новый анализ ДНК Этци рассказал нам немного о его внешности. Выяснилось, что он был темнокожим — темнее, чем современные люди с преимущественно европейскими корнями, но несколько не таким темным, как жители Африки южнее Сахары. Это тоже не вполне обычно: в то время жители Европы, как правило, имели уже более светлую кожу, что облегчало им получение витамина D.