Политолог Соловей: До конца года Путина не будет 20 18.08.2023, 19:35

7,142

Он потеряет и жизнь, и власть.

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что до конца года Путина не будет. Интервью с ним вышло на YouTube.

«Отправная точка у всех сценариев одна и та же: до конца этого года Путина не будет. Подчеркиваю, не у власти, его не будет физически. Физически… Могу сказать абсолютно откровенно, уже ничто не способно его спасти. До конца этого года российский президент отправится на встречу с Махатмой Ганди… Российская элита об этом прекрасно знает, осведомлена, и, естественно, готовится к этому исходу. А вот дальше уже начнется перечень сценариев», - рассказал российский политолог.

Он не исключил сценария, при котором власть в РФ может возглавить двойник российского диктатора. Однако, уверен политолог, долго это не продлится.

«Этот вариант недолговечен. Может быть, месяц-два. Потому что те, кто будут обойдены при дележе власти, естественно, поспешат рассказать городу и миру о происходящем в Российской Федерации, о происходящем «на троне», который сейчас занимает самозванец», - сообщил Соловей.

Он ожидает очень серьезной и жесткой борьбы элитных группировок за власть и ресурсы.

«Есть группа Патрушева, которая была самой сильной. Она перестала быть самой сильной, она одна из самых сильных. С точки зрения тех людей, которые являются симпатизантами Патрушева и входили в его коалицию, он проявил непростительную слабость в тот момент, когда мог овладеть всей полнотой власти. Он ею не владеет. Имеется в виду мятеж Пригожина, когда Патрушев фактически руководил страной… Существует фракция, которая объединяет ближайших людей Путина. Но у этой фракции одна колоссальная проблема - у нее нет никакого силового ресурса. Она может оказывать влияние на некоторые силовые сегменты, пока Путин является президентом. Как только он перестанет быть президентом, (...) все эти силовые сегменты перестанут на них ориентироваться, все эти люди окажутся ничем… Колоссальные активы они вывели в конце прошлого года в Арабские Эмираты, вывели достаточно. Там у них подготовлены «запасные аэродромы»…

Никто не знает, как поведут себя игроки из силовых ведомств, и сами силовые ведомства. С высокой вероятностью в тот момент, когда это произойдет, (...) может начаться растерянность и хаотизация государственной машины… Кризис, начавшийся в конце июня мятежом Пригожина, скоро вступит в новую фазу», - предупредил российский политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».