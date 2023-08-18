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CBS News: ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака

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  • 18.08.2023, 20:09
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CBS News: ВСУ вступили в бой с оккупантами возле Токмака

Минное поле пройдено.

Украинские военные, похоже, отметились прогрессом в продвижении к контролируемому страной-агрессором Россией городу Токмак. Этот жизненно важный город-барьер расположен между украинскими войсками и юго-восточным городом Мелитополем. Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на официальных лиц США.

Как отмечается, одной из целей контрнаступления Украины является продвижение на юг через мощные российские укрепления с целью возвращения оккупированного Мелитополя. Этот город оккупанты используют как важный транспортный узел для перемещения тяжелой военной техники. Также Мелитополь является воротами в незаконно аннексированный россиянами Крым.

По данным анонимного американского чиновника, ВСУ прорвались через российское минное поле к северу от Токмака, сейчас они вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город.

«Отвоевание таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение в Мелитополь, будет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое с начала лета достигло постепенных успехов», - пишет CBS News.

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