закрыть
18 августа 2023, пятница, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Двойник «Васильич» и речь в Нью-Йорке

1
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 18.08.2023, 20:24
  • 2,740
Двойник «Васильич» и речь в Нью-Йорке

Путин не решился лететь на сессию Генассамблеи ООН.

Путин посылает во главе делегации на сессию Генассамблеи ООН в сентябре Лаврова. Несерьезно! Глава МИД, которого публично поднимают на смех. Небензя, которого никто не слушает, покидая зал заседания.

Что ж «великий геополитик» сам не вылезет из золотого дворца в многоэтажном бункере, не отправится в Новый Йорк?

Чтобы зарядить коротенько, часов на пять, «антиколониальную речь» в стиле Кастро и Чавеса

Постучать хрущевским ботинком по трибуне.

Донести из первых уст мировому сообществу истину в последней инстанции про «денацификацию», «демилитаризацию», «боевых комаров». Про то, «откуда на нас готовилось нападение» и что «мы были вынуждены».

Поныть, как нас «нагло надули западные партнеры».

Объяснить свою сверхидею, ради которой десятки тысяч людей были убиты, сотни тысяч искалечены, миллионы стали беженцами.

Неужели боится оглохнуть от нескончаемых аплодисментов, переходящих в смех и свист овации? Опасается, что самолет посадят а Гааге? Не решается доверить важную миссию двойнику «Васильичу»?

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип