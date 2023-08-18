Германии зафиксировали наплыв нелегалов, приехавших через Беларусь 18.08.2023, 20:47

Поток не прекращался и в прошлом году, но в 2023-м стал значительно сильнее.

В этом году в Германии стали фиксировать намного больше нелегальных мигрантов, прибывших со стороны Беларуси через Польшу. По мнению немецких властей, Беларусь и Россия усилили целенаправленное давление на Евросоюз с помощью миграции. Поток не прекращался и в прошлом году, но в 2023-м стал значительно сильнее, пишет немецкое информагентство dpa.

В первом полугодии нынешнего года в ФРГ полиция зафиксировала в полтора раза больше нелегально прибывших мигрантов, чем за аналогичный период 2022-го: 45 338 против 29 174. Однако особенно сильным стал рост именно на германо-польской границе: с 4 592 до 12 331. Число лиц, незаконно въезжающих по этому маршруту в Восточную Германию, значительно увеличилось: в федеральных землях Мекленбург-Передняя Померания и Бранденбург количество прибытий по сравнению с первым полугодием 2022 года выросло в два раза, а в Саксонии — в четыре.

«В 2021 году значительное внимание уделялось так называемому белорусскому маршруту, по которому тысячи людей из кризисных регионов попадали в Европейский союз. Теперь Россия и Беларусь, похоже, возрождают этот путь», — отмечает агентство.

Все это вынудило немецкую полицию усиленно контролировать границу с Польшей. Мобильные патрули стоят на въездных трассах, проверяют весь подозрительный транспорт, особенно микроавтобусы. Нарушителей выявляют постоянно.

Например, однажды вечером полиция остановила автомобиль Ford Transit, в котором находились девять человек из Афганистана и четверо из Ирана. На следующее утро в Fiat Ducato были обнаружены 27 граждан Сирии, в том числе восемь детей. Еще днем позже недалеко от Франкфурта-на-Одере полицейские нашли в польском автомобиле сирийца и трех сомалийцев.

Почему так увеличилось в этом году число мигрантов, прибывающих в Германию через Польшу? Речи о том, что Польша стала хуже ловить нарушителей, не идет — просто поток мигрантов в саму Польшу из Беларуси тоже резко вырос.

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