Глава Минобороны Болгарии: В Черном море может произойти столкновение между НАТО и Россией 18.08.2023, 20:56

София не исключает такой вариант.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев прокомментировал действия российского флота в Черном море и оценил опасность дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает Novinite.com.

Он не исключил возможность столкновения между НАТО и Россией на фоне агрессивных действий последней в Черном море.

«Мы не можем исключать столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но мы стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в том числе путем расширения зоны контроля», — сказал Тагарев.

По поводу предупредительного выстрела со стороны России и обыска корабля у болгарской экономической зоны в Черном море министр выразил мнение, что для кораблей безопаснее проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии, чем через Турцию.

Тагарев также отметил, что только от Украины зависит, когда закончится война, и главным условием для этого является возобновление контроля над всеми ее территориями.

Министр обороны еще раз подчеркнул, что у Болгарии нет другого выхода, кроме как содержать имеющиеся истребители МиГ-29, тогда как «мы можем полностью выполнять задачи по защите нашего воздушного пространства с заказными F-16». Однако пока самолеты не прибыли в страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».