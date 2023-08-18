Свитан: ВСУ в этом году будут на севере Крыма 1 18.08.2023, 22:50

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А затем подождут самолеты.

Издание Forbes сообщает, что ВСУ готовят огромный прорыв на Юге осенью. Благодаря этому, и украинские войска могут дойти до Азовского побережья и зайти на север Крыма.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на «24 Канале» рассказал, что такое развитие событий вполне реально. Тем временем ISW проанализировал значение прорыва обороны россиян вблизи Работиного.

Прорыв на Юге

Свитан отметил, что после того, как ВСУ преодолеют еще несколько километров на Юге, осенняя погода уже не помешает ВСУ. Двигаться к Азовскому побережью можно и под дождем. Главное сейчас дойти до железной дороги из Волновахи на Токмак, а затем перерезать этот логистический путь россиян, чтобы они больше нагружали дорожный.

Кроме того, ВСУ могут зайти на север Крыма со стороны Армянска. От Днепра в Херсонской области туда всего 70 километров. Это один танковый переход. Серьезных оборонительных рубежей у россиян там нет. ВСУ пересекут границу Крыма еще в этом году, а затем подождут авиацию.

Авиация для Украины

Летчик-инструктор отметил, что наконец-то есть конкретика касаемо самолетов. В частности, в США заявили, что когда украинские пилоты будут готовы, Дания и Нидерланды передадут нам самолеты. В общем, уже первую партию F-16 ВСУ могут получить еще в этом году.

В частности, если обучение украинских пилотов начнется в сентябре, уже к декабрю украинские летчики освоят эти машины. В общей сложности мы можем получить до 100 самолетов. Будет очень хорошо, если первую партию мы действительно получим еще в этом году, а уже следующую – в I квартале следующего года.

Очередная атака БПЛА на Москву

Российская столица подверглась очередной атаке БПЛА. Полковник запаса ВСУ сказал, что дроны, конечно, сбивают. Однако Москва – огромный город, прикрыть его полностью от БПЛА невозможно. Разве что на 30% – 40%. Впрочем, там появляется большее количество ЗРК и мобильные группы.

Впрочем, опасность для москвичей заключается именно в работе их ПВО. Российские войска, пытаясь спасти столицу, запускают противоракеты абы как, и они могут упасть на жилые дома, торговые центры и т.д. В частности, стоящий в центре Москвы ЗРК своими противоракетами способен уничтожить несколько зданий в городе.

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