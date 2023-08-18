Российские регионы столкнулись с дефицитом дизеля 1 18.08.2023, 23:23

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У аграриев начались проблемы.

Вслед за рынком бензина, где оптовые цены взлетели до исторических максимумов, а в ряде регионов начали ограничивать продажи топлива розничным АЗС, пожар вспыхнул еще на одном рынке нефтепродуктов.

Аграрии в российских регионах столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и его дефицитом, сообщает «Интерфакс». Проблемы возникли на фоне уборки урожая и подготовки полей к будущему севу: с 3 по 10 августа цена на летнее дизельное топливо повысилась на 2 723 рубля за тонну (или на 4,27%), а в ряде субъектов рост превысил 5% за неделю. Кроме того, возникли перебои с поставками, говорят источники «Интерфакса» на топливном и аграрном рынках.

Оптовые цены на дизель резко растут с июля и за неполных два месяца подскочили на 28%. В четверг, 17 августа, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже они достигали 68 тысяч рублей за тонну — исторического рекорда.

Проблемы возникли с транспортировкой нефтепродуктов, говорят источники «Интерфакса»: сроки доставки по железной дороге значительно выросли, и в некоторых случаях ждать приходится до 90 дней.

«Зоной бедствия» стало южное направление сетей РЖД, которое используется в том числе для доставки грузов и топлива воюющей в Украине армии.

«На южном направлении отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях», — поясняет представитель РЖД.

Одновременно продолжает дорожать бензин. В пятницу биржевая цена Аи-95 впервые превысила 70 тысяч рублей за тонну. Рост цен на Аи-92 с начала года превысил 70%, хотя в последние недели котировки стабилизировали около 62 тысяч рублей — это на 2 тысячи ниже максимума, показанного в июле. Правительство России рассматривает возможность запрета на свободный экспорт бензина и введения лицензий. Вывозить топливо за рубеж, по задумке чиновников, сможет лишь ограниченное количество компаний. Кому и на каких основаниях будут выдавать лицензии, пока неясно.

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