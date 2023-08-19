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Сколько в Беларуси долларовых миллионеров?

  • 19.08.2023, 0:11
Сколько в Беларуси долларовых миллионеров?

В нашей стране очень большой разрыв в доходах богатых и бедных.

Богатство 37,7% взрослых белорусов составляет менее $10 тысяч. Об этом свидетельствуют приведенные аналитиками швейцарского банка UBS в ежегодном исследовании Global Wealth Report, пишет Office Life.

Более 56% — от $10 тыс. до $100 тыс., 5,5% — от $100 тыс. до $1 млн, а свыше 1 млн — 0,1%. То есть предполагается, что в стране живет примерно 7,3 тыс. долларовых миллионеров.

По оценке UBS, коэффициент Джини для Беларуси равен 67,1%. Этот коэффициент используется для определения степени разрыва в доходах бедных и богатых. Чем ближе его значение к 100%, тем выше уровень социального неравенства. Поэтому данный коэффициент является в большей степени исходным показателем, по-своему отражающим уровень социальной справедливости.

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