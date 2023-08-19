BILD: Турция и Катар решили подыграть России в зерновой войне
- 19.08.2023, 3:55
Новое соглашение могут заключить уже в эти выходные.
Страна-агрессор РФ, Турция и Катар готовят собственное трехстороннее зерновое соглашение, сообщает Bild со ссылкой на служебную переписку между МИД Москвы и Анкары и их посольствами.
Согласно содержанию этих писем, Турция будет выступать организатором этих поставок, а Катар будет выполнять роль «спонсора поставок». Медиа пишет, что в рамках нового соглашения речь идет о поставках «российского зерна» в основном в страны Африки.
СМИ подчеркивает, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Но в этой переписке известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит РФ возобновить предыдущее зерновое соглашение для поставок зерна из Украины, а также предлагает действовать «под эгидой ООН».
Издание добавляет, что Турция пытается связать экспорт зерна из Украины и России и взаимно их обеспечить. При этом, как отмечает Bild, тогда как Украина просто хочет экспортировать свое зерно, страна-агрессор хочет указывать с помощью бомб «своему соседу, что делать и не делать».
По данным Bild, новое соглашение могут заключить уже в эти выходные в столице Венгрии Будапеште. Туда уже отправился глава Татарстана Руслан Минниханов, а лидер Турции Реджеп Эрдоган планирует прибыть уже вскоре.