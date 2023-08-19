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Газохранилища в ЕС заполнены на 90 процентов

  • 19.08.2023, 4:44
Газохранилища в ЕС заполнены на 90 процентов

План по заполнению выполнен на 2,5 месяца раньше срока.

За два с половиной месяца ранее установленного срока газохранилища в ЕС заполнены на 90 процентов. Тем самым Евросоюз «хорошо подготовлен» к предстоящему зимнему сезону, заявила в пятницу, 18 августа, Еврокомиссия.

Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe (GIE) за 16 августа, уровень заполнения газохранилищ в ЕС в среднем составлял 90,12 процента. При этом в Испании этот показатель приблизился к 100 процентам, в Латвии он составлял 77 процентов, в Германии - почти 92 процента.

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