закрыть
19 августа 2023, суббота, 8:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Историческое решение по F-16: ВСУ получат особые самолеты и не только

  • 19.08.2023, 8:20
Историческое решение по F-16: ВСУ получат особые самолеты и не только

США разрешили Дании использовать секретные документы.

В Соединенных Штатах Америки поддержали передачу Украине учебных материалов для самолетов-истребителей F-16 по запросу Дании, что приблизит начало обучения украинских пилотов на этих самолетах.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, в частности, из Администрации американского президента Джо Байдена.

«Можем подтвердить, что Министерство (обороны. – Ред.) недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания», – рассказал один из чиновников.

Известно, что в программе содержатся обучающие модули, документация и материалы для аудиторного обучения, в том числе сведениями об американских технологиях под грифом «секретно». Именно поэтому это требовало предварительного согласования Вашингтона.

Одобрительный ответ на запрос Дании о передаче Украине учебных материалов – один из ключевых шагов на пути к старту обучения украинских пилотов.

Ранее США предоставили разрешение на отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только пилоты пройдут соответствующую подготовку.

В июле текущего года Украина подписала меморандум с 11 государствами-союзницами по коалиции с открытой заявкой. Среди прочего в договоре были прописаны условия проведения учений летчиков Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. Первоначально речь шла об американских самолетах F-16.

В международную группу вошли:

Дания и Нидерланды (официальные инициаторы);

Бельгия;

Канада;

Люксембург;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Великобритания;

Швеция.

Особенности истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

F-16 является американским многофункциональным однодвигательным легким истребителем, одним из самых массовых среди своего класса и поколения. Его характеристики не существенно, однако превосходят советские МиГи, находящиеся на вооружении России и Украины. Прежде всего электроникой и совместимостью с более мощными и точными западными снарядами.

Их конечную сборнику производили на заводах Fokker в Нидерландах и SABCA в Бельгии для Дании и Нидерландов, а выпуск начался в 1978-м и был завершен в середине 1990-х годов.

Эти две страны в 1990-х годах осуществили модернизацию истребителей по программе Mid-Life Update или MLU, которая предусматривала полноценный ремонт и усиление конструкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк