Историческое решение по F-16: ВСУ получат особые самолеты и не только 19.08.2023, 8:20

США разрешили Дании использовать секретные документы.

В Соединенных Штатах Америки поддержали передачу Украине учебных материалов для самолетов-истребителей F-16 по запросу Дании, что приблизит начало обучения украинских пилотов на этих самолетах.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, в частности, из Администрации американского президента Джо Байдена.

«Можем подтвердить, что Министерство (обороны. – Ред.) недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания», – рассказал один из чиновников.

Известно, что в программе содержатся обучающие модули, документация и материалы для аудиторного обучения, в том числе сведениями об американских технологиях под грифом «секретно». Именно поэтому это требовало предварительного согласования Вашингтона.

Одобрительный ответ на запрос Дании о передаче Украине учебных материалов – один из ключевых шагов на пути к старту обучения украинских пилотов.

Ранее США предоставили разрешение на отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только пилоты пройдут соответствующую подготовку.

В июле текущего года Украина подписала меморандум с 11 государствами-союзницами по коалиции с открытой заявкой. Среди прочего в договоре были прописаны условия проведения учений летчиков Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. Первоначально речь шла об американских самолетах F-16.

В международную группу вошли:

Дания и Нидерланды (официальные инициаторы);

Бельгия;

Канада;

Люксембург;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Великобритания;

Швеция.

Особенности истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

F-16 является американским многофункциональным однодвигательным легким истребителем, одним из самых массовых среди своего класса и поколения. Его характеристики не существенно, однако превосходят советские МиГи, находящиеся на вооружении России и Украины. Прежде всего электроникой и совместимостью с более мощными и точными западными снарядами.

Их конечную сборнику производили на заводах Fokker в Нидерландах и SABCA в Бельгии для Дании и Нидерландов, а выпуск начался в 1978-м и был завершен в середине 1990-х годов.

Эти две страны в 1990-х годах осуществили модернизацию истребителей по программе Mid-Life Update или MLU, которая предусматривала полноценный ремонт и усиление конструкции.

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