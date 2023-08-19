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«А на разницу купим телефон»

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  • 19.08.2023, 8:42
  • 4,362
«А на разницу купим телефон»

Сколько стоят ноутбуки в Беларуси и соседних странах.

Раньше белорусы старались привозить электронику с территории западной соседки: часто на ряд товаров цены в Польше были ниже, к тому же часть оплаченной суммы можно было вернуть по TaxFree.

Журналисты tochka.by посмотрели, возможно ли сейчас выгодно приобрести электронику в Польше и РФ.

Текст носит информационный характер. Цены на товары могут отличаться в зависимости от торговой площадки.

Ноутбуки

Для сравнения выбрали известные интернет-магазины каждой из трех стран. На моделях особо не концентрировались, скорее – изучали расценки на устройства разных производителей.

Важно: некоторые непервостепенные функции в лэптопах могут отличаться, что способно оказать влияние на формирование стоимости конкретной модели. Поэтому при покупке ноутбука или смартфона рекомендуем тщательно изучить характеристики.

Lenovo

В Беларуси устройство из линейки IdeaPad 3 можно приобрести за Br1999.

Российская площадка предлагает этот же товар за ₽49 тысяч (Br1583).

В Польше цена стартует от zł1899 (Br1527).

Во всех случаях ноутбуки новые, диагональ экрана – 15,6 дюймов, а объем оперативной памяти – 8Гб, цвет – серый.

В данном сравнении самую низкую цену можно найти в Польше, самую высокую – в Беларуси. На разницу (Br472) вполне можно купить продвинутую модель беспроводных наушников или простенький смартфон без притязаний.

Acer

На родных просторах Aspire 3 2020 года стоит почти Br1700.

В соседней Москве цена другая – около ₽33 тысяч (Br1066).

В Польше же подобный ноутбук обойдется дороже – zł1798 (Br1446).

Характеризуют модели практически одинаково: процессор Ryzen5 3500U, оперативная память 8 Гб, диагональ экрана 15,6 дюймов, цвет – черный.

Дороже всего Acer обойдется белорусам: в нашей стране за ноутбук придется заплатить на Br634 больше, чем в России, и на Br254 по сравнению с Польшей.

НР

У этого производителя изучили расценки на 15-й Laptop. Так, в Беларуси устройство 2022 года выхода на рынок оценили в Br2468.

Соседи из России за подобный ноутбук заплатят почти ₽63 тысяч (Br2036).

А вот полякам такое приобретение обойдется в zł2798 (Br2250).

Из характеристик у всех трех моделей: объем SSD – 512 Гб, процессор Intel Core i7 1255U, серебристый пластиковый корпус.

За минимум вложений обновить свою электронику смогут россияне, а вот белорусам снова придется подкопить: нам подобный ноутбук обойдется на более, чем Br432 дороже.

В Польше же ценник на 15-й Laptop НР средний. Разница в стоимости по сравнению с РБ – почти Br218 не в нашу пользу.

Apple

Закончим наше изучение ноутбуков красиво: посмотрим, почем продают 15 Macbook во всех трех странах. В Беларуси яблочным поклонникам предлагают приобрести устройство 2023 года за почти Br6000.

Москвичи могут обновить электронику за ₽165 тысяч (Br5331).

Полякам лэптоп достанется за zł6699 (Br5386).

Таким образом, выгоднее всего новенький Macbook может достаться россиянам (-Br669 по сравнению с РБ). Покупка ноутбука Apple в Польше – тоже не самая плохая идея: в Беларуси он обойдется на Br614 дороже.

Телефоны

Студент без смартфона не студент? Попробовали разобраться, где выгоднее купить умный телефон. Результат кому-то может показаться неожиданным, но белорусские продавцы часто не могут порадовать выгодной покупкой.

Бюджетный Xiaomi

Чуть выше мы рассмотрели модели лэптопов на разницу цен которых в Беларуси и Польше можно купить простенький смартфон.

Так вот, это вполне может быть Redmi 12C, который вышел на рынок в 2022 году. В Беларуси его цена установлена на отметке в Br479.

Гаджет двухсимочный, с диагональю экрана в 6,71 дюйма и технологией в виде IPS. Оперативная память способна вместить данных на 4 Гб, при необходимости можно установить карту памяти.

Разрешение камер: 50Мп и 5Мп в основной и фронтальной соответственно.

Емкость аккумулятора – 5000мАч, в целом, этого должно хватить на день достаточно активного использования.

В России этот же гаджет и вовсе можно приобрести за ₽9449, что в переводе на наши составляет чуть больше Br300.

А вот полякам за тот же телефон придется заплатить даже больше, чем белорусам. Стоимость смартфона в Польше – zł680 (Br546).

Неожиданно, но самым дорогим Xiaomi будет в Польше, а самым дешевым в России: разница между этими предложениями – Br246.

Samsung

Смартфон Galaxy A34 в наших краях появился в 2023-м, можно сказать, свежачок. Съемку обеспечивает фронтальная камера в 13Мп и основная в 48 Мп.

Оперативная память доступна в объеме 6Гб. Можно расширить возможности за счет, например, microSD.

Итак, в Беларуси Samsung обойдется в почти Br1100.

В России – в ₽28999 (Br937).

В Польше – zł1368 (Br1100).

И снова выгоднее всего покупать телефон в РФ, разница цен между Беларусью и Россией составляет Br163. А вот при покупке этого смартфона в Польше белорус может и не выиграть: изначальная цена на Galaxy A34 такая же, как и в нашей стране.

Huawei

Смартфон nova 10 Pro на нашей территории обойдется покупателям в Br1749, из всех трех стран это самая высокая стоимость.

Так, в России эта покупка обойдется в ₽39999 (Br1293).

В Польше zł1799 (Br1446).

И снова в рейтинге самых выгодных приобретений смартфона лидирует РФ, затем идет Польша, замыкает тройку Беларусь.

Совершив покупку в РФ, белорус сэкономит Br456 (читай один Redmi 12C).

Honor

Флагман Magic5 Pro также вышел на рынок в 2023-м. Диагональ экрана насчитывает 6,81 диагонали, оперативная память – 12 Гб, а камеры по 50Мп и 12Мп.

Так, вот. В Беларуси новинка обойдется в Br3500. В качестве цветового решения предлагают зеленоватый оттенок.

В России этот гаджет найти затруднительно. По крайней мере, нам пришлось изучить предложения нескольких торговых платформ, прежде, чем найти флагман в наличии.

Так, Magic5 Pro оценили в ₽79270 (Br2562). Продавец предупреждает: «Может потребоваться переходник на вилку. Сервисы Google отсутствуют. Может отсутствовать русский язык».

В Польше же Honor предлагают за zł4600 (Br3699).

В каких странах выгоднее покупать технику

Цены на ноутбуки, как правило, намного приятнее в России и Польше, а вот самые дорогие варианты предлагают в Беларуси. Зачастую разница составляет Br250-630, что довольно-таки немало.

Как показывает наше сравнение, самой выгодной покупка телефона для белоруса может быть стать в РФ. За счет небольшого финта можно выиграть Br150-450, а в некоторых случаях и того больше: около Br1000.

Не стоит забывать и о возможности вернуть VAT на покупку, сделанную в Польше. Размер НДС на электронику там составляет 23%. Правда, не все крупные магазины оформляют туристам TaxFree на полный возврат VAT. Многие работают только через посредников, когда к покупателям возвращается всего 13%-15%.

Если вам удастся вернуть хотя бы эту сумму, разница между ценой в России и Польше на ноутбуки станет в Br120-Br240 в пользу Польши.

В случае с телефонами выгода от покупок на территории нашей западной соседки может составить до Br160.

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