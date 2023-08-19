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Внезапные смерти генералов РФ: ГУР раскрыло интриги внутри Кремля

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  • 19.08.2023, 8:43
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Внезапные смерти генералов РФ: ГУР раскрыло интриги внутри Кремля

Названа главная причина «генераломора».

В интересах укрепления своего диктаторского режима Кремль активно ведет поиски лиц, которых можно определить как «ответственных» за провалы во время войны в Украине.

Эта инициатива стала причиной внезапных случаев смерти среди российского военного руководства.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Как отметил представитель ГУР, среди российского генералитета также будут выявлять предателей.

«Возможно, даже, по старой сталинской традиции, кто-то завтра из этих генералов признается в работе на английскую разведку или на украинскую разведку, или в работе на украинское националистическое подполье», - предположил Юсов.

Он отметил, что в Кремле происходят «классические интриги внутри диктаторского режима, который сам себя поедает».

В РФ ищут крайних за провалы, за невыполненные обещания, за огромные потери в живой силе и технике, за падение в экономике.

«И крайними в этой ситуации выглядят сегодня именно кадровые военные. То есть не те, кто принимал преступные политические решения, не те, кто получали от этого определенную выгоду, и даже зарабатывали на этой кровавой войне, не пропагандисты, не те, кто обслуживал режим Путина или носил за ним чемоданчик», - отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что в российской истории уже был определенный ряд подобных ситуаций, однако поражает тот факт, что военные руководители РФ на данный момент допускают такое с собой.

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