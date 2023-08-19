Роман Бессмертный: Ли Шанфу не желал слушать мольбы Лукашенко

Роман Бессмертный: Ли Шанфу не желал слушать мольбы Лукашенко4
- 19.08.2023, 8:52
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Министру обороны Китая придется доложить Си Цзиньпину о проблемах диктатора.
Украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал «Еспресо», почему Лукашенко униженно лебезил перед министром обороны Китая Ли Шанфу.
«В связи с тем, что российская экономика ослабляется и лишних средств у РФ нет, то Лукашенко пытается сейчас заручиться финансовой поддержкой Китая.
Китайцы и так ежегодно дают более 4 млрд юаней на пополнение торгового баланса Беларуси. Беларусь, по воле диктатора Лукашенко, защитывается в держаные резервы Китая. Это не соответствует международным нормам, но произошло то, что произошло. Каждую осень и весну это просто убивает Беларусь. Ведь у белорусов нечем покрывать бюджет», - пояснил Бессмертный.
Дипломат подчеркнул, что на встрече Лукашенко и министра обороны КНР самозванец Лукашенко пытался договориться о финансовой поддержке Китая.
«Ли Шанфу, не желая того сам, стал во время встречи с Лукашенко финансистом и экономистом. Когда он вернется в Китай, то вынужден будет информировать Си Цзиньпина о просьбе Лукашенко.
Также надо понимать, что диктаторский белорусский совок под руководством Лукашенко всесторонне показан министру обороны КНР Ли Шанфу, для которого это как воспоминание о молодости», - добавил он.