Конфуз и позор 4 Сергей Ковальченко

19.08.2023, 8:58

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И что они теперь будут делать с этим Сталиным?

Вообще, с этим памятником Сталину в Великих Луках сплошной конфуз и позор. Вот 18 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал убрать памятник Ленину с одноименной площади в областном центре. Ильич стоит аккурат напротив въезда к кафедральному Свято-Троицкому собору, где трудится настоятелем сам митрополит Тихон (Шевкунов) и ему не приятно смотреть на памятник Вождю мирового пролетариата, проезжая на работу.

Теперь в Великих Луках, городе, подведомственном Ведерникову, ставят восьмиметровую статую Сталина. Ленин, оно конечно, тоже не подарок и многих людей уложили в землю по его приказу во время Гражданской войны, однако, по сравнению с товарищем Сталиным по части массовых убийств, Ильич - просто младенец. По идее, если псковский губернатор такой ярый борец с советскими памятниками, то должен был грудью встать против этого.

Но что происходит? Любители человечинки притащили в Великие Луки истукана из Волгограда, где власти запретили его ставить из-за того, что люди высказались против. А тут никто не высказался против, даже вот, поп освятил идолище, и святая вода ему обратно не прилетела расплавленным металлом. Но тут уже терпение лопнуло даже у РПЦ. Видимо, число убитых по приказу Сталина священников не позволяет проникнуться к нему любовью.

«Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей», - заявил управделами патриархии епископ Савва. Не сам Кирилл, но уже что-то.

Итого:

Непонятно, что им теперь делать с этим Сталиным. По уму, так нужно сковырнуть истукана, вывести на мусорозавод и привести его в такую негодность, чтобы никто не смог подумать его куда-то ставить. В принципе, у митрополита Тихона должно бы хватить «аппаратного веса» для продавливания такого решения. Он будет покруче и «Великолукского мясокомбината» и Ведерникова. Посмотрим: кто кого сделает: каменный Сталин, или живой духовник Владимира Путина?

Сергей Ковальченко, t.me

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