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Зачем нужно отверстие в кухонной доске?

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  • 19.08.2023, 9:05
  • 6,680
Зачем нужно отверстие в кухонной доске?

В Сети показали трюк.

У каждой хозяйки есть кухонные доски, которые есть незаменимым предметом при приготовлении пищи. Обычно отверстие в дощечке мы используем для того, чтобы повесить ее.

Но это не единственная функция, которую можно использовать.

Блогер под ником @olakekay опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала, как правильно пользоваться разделочными досками.

Если отверстие большое, это идеальный способ осторожно и безопасно забросить нарезанные овощи или фрукты в кастрюлю. Это значительно облегчит приготовление пищи и поможет избежать попадания капель горячей воды на кожу.

Для этого нужно держать дощечку над нужной емкостью и ножом или лопаткой бросать овощи.

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