Зачем нужно отверстие в кухонной доске?5
- 19.08.2023, 9:05
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В Сети показали трюк.
У каждой хозяйки есть кухонные доски, которые есть незаменимым предметом при приготовлении пищи. Обычно отверстие в дощечке мы используем для того, чтобы повесить ее.
Но это не единственная функция, которую можно использовать.
Блогер под ником @olakekay опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала, как правильно пользоваться разделочными досками.
Если отверстие большое, это идеальный способ осторожно и безопасно забросить нарезанные овощи или фрукты в кастрюлю. Это значительно облегчит приготовление пищи и поможет избежать попадания капель горячей воды на кожу.
Для этого нужно держать дощечку над нужной емкостью и ножом или лопаткой бросать овощи.