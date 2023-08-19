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10:0 в пользу Украины: ВСУ уничтожили речной флот РФ в устье Днепра

  • 19.08.2023, 9:13
  • 7,136
10:0 в пользу Украины: ВСУ уничтожили речной флот РФ в устье Днепра

Началось тотальное истребление вражеских лодок с ДРГ.

В Херсонской области, где продолжается постоянная борьба за контроль над островами в устье Днепра, вчера удалось уничтожить сразу 10 вражеских лодок.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«За минувшие сутки уничтожено аж 10 вражеских лодок. Это попытка маневрировать между островами. Опять же, они все фактически - гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные группы», - рассказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что 40 оккупантов «пошли по курсу русского военного корабля». Также уничтожена была одна крупнокалиберная пушка и пять единиц бронированной техники.

В отношении лодок Гуменюк уточнила, что эти переоборудованные гражданские лодки оккупанты используют, кроме маневрирования ДРГ между островами, также для попыток ротации личного состава, подвоза боеприпасов и разведки направления действий Сил обороны Украины.

«В течение дня они несколько раз пытались осуществить такие маневры. Каждый раз наша работа была очень меткой», - отметила она.

В то же время на вопрос, такое количество уничтоженных лодок – это привычная статистика или же это считается высокой цифрой, Гуменюк отметила, что это «упрямая настойчивость», с которой враг продолжает присылать все новые и новые ДРГ вместо тех, которые не вернулись.

«То есть, не веря в нашу меткость, они все же в ней убедились. В конце концов, результат 10:0 в нашу пользу», - сказала пресс-секретарь.

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