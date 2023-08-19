В Минске нашли еще один магазин со «странными» чеками

В Минске нашли еще один магазин со «странными» чеками4
- 19.08.2023, 9:17
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Что с ними не так?
Минчанин обратил внимание, что сумма трех покупок в чеке, который выдал ему продавец на одном из торговых объектов столицы, «никак не дает итоговый результат». Своими подозрениями мужчина поделился с налоговой. Там проверили документ и рассказали, что с ним не так.
В Управлении оперативных мероприятий ИМНС по Минску отметили, что в чеке не только неправильно подсчитана итоговая сумма, но и отсутствует следующая обязательная информация:
наименование субъекта хозяйствования;
наименование торгового объекта;
адрес торгового объекта;
учетный номер плательщика продавца;
заводской номер кассового аппарата;
регистрационный номер кассового аппарата в СККО.
В налоговой подчеркнули, что чек выдал предприниматель из Витебска, который приехал торговать в столицу. Проводится проверка.
«Бизнесмены из регионов, вы не обижайтесь, но работая в столице надо как-то соответствовать уровню», — сообщили в Управлении оперативных мероприятий ИМНС по Минску.
Напомним, ранее мы рассказывали о другом «странном» чеке. В палатке, торгующей овощами и фруктами, покупателям выдавали документ с надписью «спосибо». Налоговики изучили «мозги» кассового аппарата и выяснили, что владельцы торговой точки не заплатили налоги с выручки более миллиона рублей.