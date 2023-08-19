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Назван день, когда Трамп может сесть в тюрьму округа Фултон

  • 19.08.2023, 9:31
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Назван день, когда Трамп может сесть в тюрьму округа Фултон

Учреждение имеет не лучшую репутацию.

Бывший президент США Дональд Трамп может сдаться в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели – в четверг или пятницу

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя правоохранительных органов.

Как пишет CNN, тюрьма округа Фултон в штате Джорджия, где будет содержаться Трамп, имеет не лучшую репутацию из-за плохих условий содержания.

Министерство юстиции США начало расследование относительно условий содержания, доступа к медицинскому обслуживанию, насилия над заключенными и возможной дискриминации лиц с психическими расстройствами. Хотя обращение с обвиняемыми во время процесса регистрации различается, ожидается, что Трамп и его помощники пройдут те же этапы, что и все остальные обвиняемые.

Команда Трампа поддерживает контакт с окружной прокуратурой округа Фултон для обсуждения условий явки и логистики его сдачи. Обвиняемые по делу о рэкете, направленном на отмену результатов выборов в штате Джорджия 2020 года, имеют время до 25 августа, чтобы добровольно явиться в полицию. Процесс задержания обычного обвиняемого может занять несколько часов, но для таких высокопоставленных фигурантов, как Трамп, он, как ожидается, будет ускорен.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку «Секретный вечерний брифинг», которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выдвинул против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.

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